大立光4月營收53.62億元月減1.06% 估5月營收還要下滑

蘋果光學元件供應鏈大立光 ( 3008-TW ) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2026 年 4 月營收爲 53.62 億元，月減 1.06%，年增 24.48%，2026 年 1-4 月營收 209.06 億元，年增 10.69%，由於主要客戶端在進行新舊機種交替期，大立光執行長林恩平先前在法人說明會即指出，4 月營收動能遜於 3 月，而 5 月營收還將遜於 4 月。

大立光 2026 年 4 月營收中，以 1000 萬畫素產品占多數，占比約 50-60%，2000 萬畫素產品占比 10-20%，800 萬畫素產品 0-10%，低於 500 萬畫素產品占比 20-30%。

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林恩平在法說會中指出，目前在看第二季的客戶拉貨動能，4 月會較 3 月下滑，而 5 月會比 4 月下滑。但相較於 2025 年同期仍將呈現業績成長的走勢，至於 6 月的營運動能目前仍不明朗。