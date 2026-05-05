鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-05 20:31

三五族群通訊大廠環宇 - KY(4991-TW) 總執行長暨總裁安保信表示，今 (2026) 年營運關鍵仍在供應鏈調整與產品組合優化，在產能已提前完成布局下，隨著基板多元供應鏈策略逐步發酵，第 1 季產品毛利率更超過 50% 以上。法人也預估，環宇 - KY 第 2 季營收仍有 10% 成長空間。

環宇 - KY 今 (5) 日召開線上法說會，公布首季營收為 7.15 億元、季增 4%、年增 51.04％，稅後純益為 1.96 億元、較去年同期由虧轉盈，毛利率更高達 54.5%、EPS 為 1.67 元，其中在自有光電元件 (AOC) 營收更年增年增 77% 令人驚豔。

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安保信表示，目前公司在 PD 產品部分需求仍強，但供給端相對吃緊，客戶甚至有提前鎖定產能的需求，訂單能見度至少可看到明 (2027) 年首季，在 100G PD 產品市占率仍有提升幅度，而 200G PD 市場也少有競爭對手進入，公司也將持續推進產品布局。

展望全年，安保信表示，下半年可以看到訂單能見度持續出貨，業績有望比上半年還好，若市場還是維持熱絡狀況，不光是 100G 產品滿足需求，明年 200G 也可持續維持市場占有率，產品策略若發揮不錯的效果，也許明年將是業績成長不錯的一年。

此外，針對磷化銦 (InP) 基板供應短缺問題，包括 PA 大廠穩懋 (3105-TW) 也遇到同樣問題，引線上法人關注。