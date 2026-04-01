鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-01 09:07

臺灣指數公司公告 3 檔台股 ETF 追蹤指數成分股定審結果，其中，永豐 ESG 低碳高息 (00930-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW) 並無異動，而群益台 ESG 低碳 50(00923-TW) 此次換股四進四出，新增納入具備高獲利能力 (ROE) 且碳排放密度優異的 AI 半導體、高階通路與電子零組件尖兵，包括華通、華邦電、文曄、穎崴，顯見指數正由傳統市值權重，轉向低碳競爭力靠攏。

00923 追蹤「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」，成分股納入與刪除之變動將自 2026 年 4 月 1 日起生效。本次換股新增納入 4 檔，分別為華通 (2313-TW)、華邦電 (2344-TW)、文曄 (3036-TW)、穎崴 (6515-TW)；同時刪除 4 檔成分股，分別為東元 (1504-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW)、上海商銀 (5876-TW)。

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00923 於 2023 年 3 月 8 日掛牌上市，核心邏輯並非單純追蹤市值，而是透過 ESG 評分、低碳密度 (營收碳排比) 以及獲利能力 (ROE) 進行三重篩選。

從此次換股名單來觀察，穎崴與文曄分別屬於半導體測試介面與全球電子通路，在 AI 浪潮下，這些企業的獲利成長性較高，且其「碳排放密度」相對於傳統重工業或舊型代工廠更具競爭力。而華通與華邦電皆為電子零組件廠商，此次入選成分股，顯示公司在能源管理或碳排控制上已達到指數門檻，足以替換獲利能力下滑或碳排效率不佳的舊成員。