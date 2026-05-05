永誠資產管理處 2026-05-05 14:35

從「資金過剩」看懂資產差距的真正來源

當台灣越來越有錢，你的資產有跟上嗎？(圖:業者提供)

近幾年，台灣出現了一個很值得深思的現象。一方面，多數人明顯感受到生活壓力上升，物價變高、支出增加，甚至開始出現「錢變薄了」的體感；但另一方面，整體社會的資金規模卻不斷創新高。銀行存款餘額突破 60 兆元，根據金管會統計，截至今年 3 月底，資產淨值超過新台幣 1 億元的人數已達 2.3 萬人，且仍持續快速增加。也就是說，我們正處在一個「整體越來越有錢」的環境。但為什麼社會在變富，有些人卻沒有？

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當錢變多，卻沒有變成你的資產

這看似矛盾，其實是一個非常關鍵的訊號。當整體資金增加，但個體沒有明顯變富，往往代表資產沒有被有效運作。很多人以為，只要存到一定金額，就能自然變有錢，但現實剛好相反，錢本身並不會帶來財富。只有當資金開始「參與市場、參與成長」，它才會轉化為真正的資產累積。所以問題從來不是你有沒有錢，而是你的錢，有沒有在幫你工作。

真正該問的，不是存多少，而是成長多少

多數人在檢視財務狀況時，會關注幾個問題：我現在有多少存款？現金是否足夠？投資是否安全？這些都沒有錯，但還不夠核心。真正關鍵的問題只有一個：過去一年，你的資產成長了多少？因為財富的本質從來不是靜態，而是動態。

如果資產長期維持原狀，在通膨環境下，其實等同於慢慢縮水；反之，即使是穩定的小幅成長，長期累積下來，也會形成巨大的差距。這也是為什麼，在同一個市場環境下，有些人資產快速放大，有些人卻停滯不前。差距不在市場，而在「資產成長能力」。

拉開差距的，不再是收入，而是資產工具

過去，收入確實是決定財富的關鍵。但在資金過剩的時代，影響財富差距的主因，已經開始轉變。真正拉開差距的，不是你賺多少，而是你怎麼使用這筆錢。同樣一筆資金，放在銀行，是「保存」；放到市場但沒有策略，是「承受波動」；而透過參與市場成長，才會變成「成長引擎」。

這也說明一件事：資產的關鍵，不在於數量，而在於怎麼配置。配置錯誤，金額再大也難以成長；配置正確，即使從小資金開始，也能逐步放大。

不是換工具，而是改變資產運作方式

當資產沒有成長，多數人的直覺反應是換標的、追熱門、找下一個機會。但真正的問題，往往不在「選什麼」，而在「怎麼運作」。如果底層邏輯沒有改變，換再多工具，也只是把同樣的問題換個地方重複。真正需要調整的，是三個關鍵轉變：

一、從單一安全，走向結構平衡

過度集中在低波動資產，短期看似安全，長期卻犧牲成長。有效的配置，應該同時具備成長性、穩定性與彈性。

二、從等待機會，轉向持續參與

很多人不是判斷錯，而是長期觀望。但市場的本質是前進，最大的風險往往不是進場，而是沒有參與。

三、從結果思維，轉為系統運作

真正讓資產成長的，不是單一決策，而是一套可以長期執行的方法，包含配置邏輯、定期檢視與風險控管。

當資產開始運作，人生會出現一個轉變

當這些改變逐步建立，你會發現一件事，你不再需要每天盯盤，資產也不再依賴情緒起伏，而是開始「自己運作」。市場仍然波動，但你的資產持續前進，短期有起伏，但長期在成長。這時候，你不再只是「有資產」，而是進入一個更關鍵的狀態，讓資產幫你創造未來。

從「有錢」走向「讓錢有效率」

多數人並不在金字塔頂端，沒有龐大的資產與資源。但這並不代表沒有選擇。真正拉開未來差距的，從來不是起點，而是你如何看待資產，以及如何安排它。即使資金有限，只要開始思考配置，而不是單純存放，只要願意讓一部分資產參與成長，而不是全部停在安全區，你的財務軌跡，就已經開始改變。



很多人認為，資產配置是有錢人的事，但事實正好相反。資金不多的人，正因為資源有限，更需要讓每一分錢有效運作。所以我們不需要等到變有錢才開始規劃，而是應該在現在，就建立屬於自己的資產規模。不是為了追求短期報酬，而是為了讓未來多一點選擇權。

如果你回頭看，發現自己的資產沒有跟上市場，那或許現在正是重新整理資產的時候。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

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