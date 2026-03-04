鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-04 14:10

由於中東衝突升級導致原油價格上漲，引發市場擔憂，印度盧比周三 (4 日) 跌至歷史新低，股市和債市也隨之下跌。

盧比對美元匯率周三跌至 92.17 的歷史新低，日內跌幅達 0.7%，為 1 月底以來最大跌幅，當時創下 91.9875 低點，顯示出地緣政治危機對新興市場貨幣的沉重打擊。

國際油價的劇烈波動是盧比走弱的主因。自衝突爆發以來，布蘭特原油價格已飆升超過 13%，突破每桶 82 美元，遠高於印度央行 (RBI) 原先預設的 70 美元基準。由於印度 80% 以上的原油依賴進口，油價上漲將導致進口匯票金額激增，進而擴大經常帳赤字，並重燃通貨膨脹擔憂。

印度資產的拋售反映了整個地區的避險情緒，交易員們仍然擔心原油價格可能會進一步攀升。亞洲股市遭遇近一年來最大跌幅，其中南韓股市跌幅創下自 2008 年全球金融危機以來的最大單日跌幅。大多數新興亞洲貨幣均下跌，盧比跌幅居前。

市場的避險情緒引發了大規模的資本外流。印度 Sensex 指數周三重挫 1700 點，Nifty 指數跌破 24400 點，市值蒸發約 8 兆盧比。投資者擔心，除了股市拋售壓力外，中東地區經濟若受損，可能影響在該地工作的印度僑民匯款回流。

面對盧比跌破 92 關口，當地媒體報導，印度央行已介入市場拋售美元，試圖穩定匯率。然而，債券市場依然焦慮，10 年期基準殖利率升至 6.72%，市場擔心未來幾個月通膨將進一步升溫。

Kotak Mahindra 銀行警告，若衝突延長，印度的宏觀經濟前景將因 GDP 增長放緩、經常帳赤字惡化及貨幣持續貶值而面臨嚴峻考驗。