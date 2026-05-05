鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-05 14:05

美國廉價航空公司精神航空 (Spirit Airlines) 上周末黯然結束營運，這家擁有數十年歷史、曾以 25 美元單程機票撼動市場的航司正式退場，不僅意味著一個時代終結，更預示美國航空旅遊市場即將迎來全面性的票價上漲。

25美元機票時代終結！為什麼精神航空倒閉意味著美國機票將普遍漲價？(圖:shutterstock)

《華爾街日報》報導，業內人士普遍認為，隨著這家「價格破壞者」消失，其他航司漲價將變得更容易，消費者恐怕再也回不去過去的低價時代。

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精神航空在倒閉前夕仍在銷售極低價機票，例如從亞特蘭大飛往佛州勞德岱堡的單程票價僅需 25 美元。這種極端的低成本策略長期以來迫使聯合航空、達美航空等大型競爭對手在特定航線上跟進降價，進而壓抑整體市場價格。

然而，隨著精神航空殞落，這道防線已然崩潰。雖然各大航司暫時承諾設定票價上限，並在原屬精神航空的航線上推出短期折扣以協助受困旅客，但這些紓困措施被視為曇花一現。

航空數據提供商 Visual Approach Analytics 創辦人 Courtney Miller 說，「票價會上漲，這是不可避免的」，並指儘管精神航空最終失敗，但其長期以來在壓低主要航線票價方面確實卓有成效。

事實上，漲價壓力早已顯現。根據旅遊搜尋公司 Kayak 數據，今年 1 月 5 日至 4 月 20 日期間，美國國內機票均價上漲 24%，遠高於去年同期 3% 漲幅，而從美國出發的國際航班價格更飆漲 50%。推升成本因素除了航空燃油價格因地緣政治緊張而飆升外，還包括勞動力與維護成本的持續增加。

美國航空協會 (Airlines for America) 雖試圖淡化精神航空倒閉與漲價的直接關聯，強調燃油成本才是主因，但數據顯示兩者關係密切。

精神航空援引數據指出，在其退出的航線上，平均票價上漲 23%，乘客在同一航線的往返機票平均需多花 60 美元，對一個四口之家增加近 250 美元的開銷。

精神航空的影響力源於其在 21 世紀初引入的美式「超廉價模式」，效仿歐洲瑞安航空與易捷航空，以極低的裸票價吸引顧客，再對行李托運、選位、餐食等所有附加服務收費。這種模式不僅讓數百萬原本無力負擔機票的民眾得以飛行，更迫使大型航司推出「基礎經濟艙」產品來應戰。

美國交通部監察長辦公室的研究報告證實，當精神航空等廉航開闢新航線時，大型航司票價會隨之下調，這種被稱為「精神效應」的市場力量，甚至成為去年美國司法部成功阻擋捷藍航空 (JetBlue) 收購精神航空的核心理由，當時聯邦法官認同若精神航空消失，旅客將面臨更高成本。

對許多基層民眾而言，精神航空的倒閉不僅是失去一家航空公司，更是失去通往世界的唯一經濟途徑。

來自伊利諾伊州的單親媽媽 Liz Myers 得知消息後難過落淚說道：「搭乘精神航空並非為了貪小便宜，而是因為『我們真的沒錢』負擔其他昂貴航司。如今，像她這樣的時薪工作者和普通家庭，未來要帶孩子去迪士尼樂園或出門旅行，將面臨更大的經濟障礙。」

展望未來，航空業營運邏輯已徹底改變，航司高層紛紛表示，疫後營運成本激增，票價早該反映通膨。

聯合航空執行長 Scott Kirby 指出，即便現在漲價，經通膨調整後的票價仍較疫情前低 27%。

隨著精神航空這個「麻煩製造者」離場，各大航司不僅計劃提高基礎票價，還透過停飛部分飛機、上調托運行李費等方式轉嫁成本。