〈消費趨勢〉台灣麥當勞5/27起漲價 超值全餐套餐漲5元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-19 15:21

連鎖速食龍頭台灣麥當勞今 (19) 日宣布，因整體營運策略考量，將於 5 月 27 日起調漲部分產品價格，超值全餐、早餐套餐、分享盒、部分點心和部分飲料價格調升 3-5 元，主餐單點價格則維持不變；消費者也關注此舉是否引發其他速食業者跟進。

台灣麥當勞5/27起漲價 超值全餐套餐漲5元。(鉅亨網資料照)

麥當勞說明，超值全餐套餐價格將調升 5 元，早餐套餐調升 3 元，主餐單點價格不變；而麥當勞分享盒價格調升 5 元，玉米湯 (小 / 大) 調升 3 元，檸檬風味紅茶 (中) 和經典卡布奇諾 (熱) 調升 3 元，另塑膠袋加購價調升 1 元、麥克鷄塊沾醬加購價調升 2 元。

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麥當勞也強調，將持續提供多元且超值的餐點選擇，包括備受喜愛的「1+1 星級點 $50/$69 」、「甜心卡」買 A 送 B、得來速 VIP 卡，以及麥當勞 APP 麥粉週週樂 (每週優惠券) 等。