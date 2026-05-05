鉅亨網新聞中心 2026-05-05 11:32

全球鋰電池龍頭寧德時代 (03750-HK) 憑藉新一代電池技術突破，獲摩根士丹利上調目標價 17% 至 815 港元，並看好未來三年業績加速成長。利多激勵下，週二 (5 日) 股價早盤一度逆勢上漲逾 4%，最高觸及 657 港元，成交額突破 12 億港元。

鈉電量產倒數！寧德時代成長加速 大摩調升目標價至815港元。(圖:shutterstock)

摩根士丹利指出，寧德時代在鈉離子電池及凝聚態電池等頂尖技術的佈局已初見成效，隨著這些技術快速邁向規模化落地，預計將有效帶動其全球市佔率持續提升。

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基於對新技術應用前景的樂觀評估，大摩決定將寧德時代 2026 至 2028 年的淨利複合年均成長率（CAGR）預期，由原先的 25% 上調至 30%。這項調整反映出市場對於電池產業由傳統鋰電向多元化技術轉型的期待。

事實上，寧德時代在技術商業化的進程上動作頻頻。在早前舉行的「2026 超級科技日」上，公司已明確宣示鈉離子電池產品將於 2026 年第四季進入大規模量產階段。

與此同時，寧德時代也積極拓展儲能應用版圖，與海博思創簽署了戰略合作協議，達成三年內總量達 60GWh 的儲能鈉離子電池訂單合作。