袁志峰
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1) 股市前景
周一港股上揚，成交減少，港股通暫停交易。港股估值吸引，中長線前景向好，恒指年底前可回升至 27000 至 28000 點，於 25000 點有技術支持。今日滙豐 (5) 將公布首季度業績，宜關注。
2) 上日中港股市況總結
周一恒指高開 362 點，早段最多曾漲 550 點至 26326 點，隨後輾轉下滑至收盤，以接近全日低位收市，收報 26095 點，升 319 點或 1.2%。成交額按日減 39% 至 1770 億元，4 月份日均成交額 2534 億元。港股通暫停交易。
恒指升 1.2%，成份股 71 升 19 跌。小米 (1810) 及信義光能 (968) 漲逾 6% 及 5%，為升幅最大藍籌。恒基地產 (12) 及藥明生物 (2269) 漲逾 4%。中國海外 (688)、寧德時代 (3750)、百威亞太 (1876) 及老鋪黃金 (1787) 漲逾 3%。滙豐 (5)、信達生物 (1801) 及創科實業 (669) 升逾 2%。洛陽鉬業 (3993) 升近 2%。銀河娛樂 (27) 跌近 3%，為跌幅最大藍籌。中石油 (857)、中海油 (883) 及金沙中國 (1928) 跌逾 2%。中國電信 (728) 跌逾 1%。
恒生科指升 2.2%，收報 4976 點，成份股 23 升 7 跌。大型科技股全線上升，騰訊 (700)、美團 (3690) 及網易 (9999) 升逾 1%，百度 (9888) 及快手 (1024) 漲逾 3%，阿里 (9988) 漲逾 4%。小米 (1810) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 6%，為升幅最大成份股。理想汽車 (2015) 及舜宇光學 (2382) 漲逾 3%。小鵬汽車 (9868)、阿里健康 (241) 及商湯 (20) 升逾 2%。蔚來 (9866) 及美的集團 (300) 跌逾 2% 及 1%，為跌幅最大成份股。
板塊方面，濠賭、石油及煤炭股逆市下跌。美高梅中國 (2282) 跌逾 3%，銀河娛樂 (27) 及金沙中國 (1928) 跌逾 2%。中石油 (857) 及中海油 (883) 跌逾 2%。中煤能源 (1898) 跌逾 1%。
航空、手機零件、券商及鋰電池股跑贏大市，漲幅居前。中國國航 (753) 升近 6%，東方航空 (670) 及南方航空 (1055) 升逾 4%。瑞聲科技 (2018) 及舜宇光學 (2382) 升逾 4% 及 3%。中金公司 (3908) 及中國銀河 (6881) 升逾 4% 及 3%。贛鋒鋰業 (1772) 及寧德時代 (3750) 升逾 4% 及 3%。
周一及周二，A 股休市。
3) 個股訊息
港交所 (388) 正準備未來數月內重啟黃金期貨交易。港交所市場主管余學勤在立法會一個委員會會議表示，會徵詢市場參與者及持份者的意見，優化合約設計和完善機制。(信報)
有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： www.anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model
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