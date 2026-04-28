鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-28 15:30

全球最大電動車電池製造商寧德時代 (03750-HK) 周二 (28 日) 發佈公告宣布，擬透過配售新 H 股進行大規模融資，該公司打算配售 6238.5 萬股新 H 股，配售價為每股 628.2 港元，較周一 (27 日) 收盤價 675.5 港元折讓約 7%，同時也處於此前市場推薦區間 628.2-651.8 港元的下限。

以配售價計算，此次配售所得款項總額約為 391.9 億港元，扣除相關費用後的淨額約 391.1 億港元，配售股份相當於經發行後擴大股本約 1.35% 至 1.36%。

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寧德時代表示，此次募資所得將主要用於全球新能源項目建設和零碳業務佈局、研發投入、補充日常營運資金及其他一般企業用途。

寧德時代強調，作為全球領先的零碳新能源科技公司，此舉旨在把握能源轉型的發展機遇，加速推進全球化零碳戰略落地，加快海外業務佈局，並加碼前沿技術研發創新，從而構建長期可持續的增長動能。

寧德時代董事會經審慎評估後認為，本次配售將有效充實公司資本金、優化股東結構，並進一步融入全球資本市場。這將為加速建設海外新能源項目、完善產能配套體系、深化全球供應鏈佈局及加強研發投入提供關鍵的資金保障，進而鞏固其在全球化背景下的核心市場競爭優勢。

受此配售消息影響，寧德時代在港股的股價出現明顯波動，寧德時代 H 股價格周二開低 6.74% 後維持震盪走勢，盤中一度大跌 10%，並跌破 628.2 港元的配售價格 628.2 港元，觸及 613.5 港元。相較之下，A 股股價表現相對抗跌，盤中雖一度跌超 2%，但隨後跌幅有所收窄。

儘管大規模股權融資常被視為股價的利空因素，但業內人士指出，由於市場對此已有預期，且公司採用「閃電配售」機制，透過合理折價提供安全邊際，並設定長達半年的鎖定期，成功吸引長線機構而非短期博弈資金入場。這種機制從根源平抑了流動性衝擊，建構了市場穩定的防火牆。

另據《彭博資訊》引述消息人士報導，此次配售交易獲得市場的熱烈追捧，逾 150 名投資者參與認購，其中包括避險基金、主權財富基金及公司現有股東，這充分顯示國際資本對寧德時代長期發展前景的堅定看好。

市場分析認為，此次配售不僅為寧德時代提供充裕的流動性，更是其深度綁定全球「耐心資本」、跨越宏觀週期的必然戰略選擇。憑藉自身在零碳科技領域的深厚護城河，寧德時代正持續兌現作為產業龍頭的長期成長價值。

寧德時代的強勁基本面也為此次融資提供有力支撐。根據該公司先前發布的財報數據，去年全年實現營收 4237 億元，年增 17%，歸母淨利年增 42% 至高達 722 億元。

在全球動力電池市場，寧德時代以 39.2% 市佔率連九年位居第一；在儲能電池領域，以 30.4% 市佔率連五年登頂。

今年來，寧德時代業績仍維持高速成長態勢，第一季營收達 1291 億元，年增 52.45%；歸母淨利為 207.38 億元，年增 48.52%。即便在上游碳酸鋰均價上漲的背景下，寧德時代依然展現出極強的產業鏈話語權。

在寧德時代等龍頭企業大額配售的帶動下，今年來港股市場的再融資活動持續活躍。根據 Wind 數據，截至周二，港股上市公司透過配售、供股等方式募資總額約 1198.2 億港元，已接近去年同期水準，其中配售作為最主要的再融資方式，募款金額達 1012.22 億港元，佔超過八成。這一正面狀況反映出隨著市場環境改善，企業融資意願顯著增強，港股股權融資週期正同步修復。