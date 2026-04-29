鉅亨網新聞中心 2026-04-29 09:56

寧德時代 (03750-HK) 最新完成 390 億港元 H 股配售，成為今年香港最大規模募資案，其中對沖基金成為認購主力。彭博引述消息人士報導，對沖基金拿下逾 30 億美元股份，佔整體資金大宗。這波搶購並非單純看好公司基本面，而是因過去市場盛行「買 A 股、賣 H 股」套利策略失靈，導致不少交易員 H 股空頭部位承壓，急於回補避險，進一步推升此次配售需求。

根據配售協議，寧德時代以每股 628.20 港元的價格配售 6,238.5 萬股 H 股，預計所得款項淨額約 391.10 億港元。該配售價較 27 日收盤價折讓約 7.00%，相較於前 20 個交易日的平均收盤價則折讓約 5.71%。

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市場分析指出，由於能源價格飆升推動，寧德時代 H 股出現了極為罕見的高額溢價現象。截至 28 日收盤，寧德時代 H 股較 A 股溢價率達 28.32%，在約 160 家 A+H 兩地上市企業中排名首位。

這種「H 股貴過 A 股」的逆常態局面，令原本押注兩地價差收窄、持有 H 股空頭部位的對沖基金蒙受巨大損失。3 月 20 日時，該溢價率甚至曾一度飆升至 49% 的歷史高位。

由於借券做空的需求極度旺盛，部分國際銀行收取的年利率已攀升至 35% 至 45% 之間，且借股利用率一直維持在 100% 左右。

對於被困在空頭部位中的基金而言，此次大額配售提供了一個難得的流動性窗口，讓他們得以藉此機會減損或以基本持平的代價退出。

然而，大規模配售的稀釋效應也對股價造成壓力。週二（28 日）盤中，寧德時代 H 股股價一度重挫 9.18%，創下上市以來最大單日跌幅。