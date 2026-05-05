〈港股盤後〉地緣局勢拖累 恒指失守26000 後市聚焦能源與AI產業
鉅亨網新聞中心
港股主要指數周二 (5 日) 普遍走弱，恒生指數全天下跌 0.76%，報 25898.61 點，再度失守 26000 點大關，恒生科技指數跌 0.94%，報 4929.68 點，國企指數下跌 0.5%。市場情緒主要受到中東局勢升溫及美股走軟的拖累。
盤面上，匯豐控股因第一季稅前利潤遜於預期，股價大幅跳水逾 5%。相較之下，長和受惠於出售英國電訊資產預計回籠大筆現金的利好，逆勢上漲逾 4%。大型科網股普遍低迷，騰訊、阿里跌幅在 1% 以內，而美團、小米、百度等表現不振。汽車板塊因一季度行業利潤大幅下滑 18% 而走弱，賽力斯跌幅超過 6%。
雖然中東緊張局勢導致油價回升，但黃金股如潼關黃金等卻普遍下跌。鋰電池板塊則表現亮眼，寧德時代漲逾 3%，主要受 4 月碳酸鋰期貨價格漲幅近 20% 的帶動。在新股表現上，天星醫療掛牌首日表現驚人，漲幅超過 118%。
針對港股後市，山西證券預測 2026 年新技術方向仍是市場主線，看好受益於 AI 算力擴張的設備，以及固態電池和人形機器人核心零部件的機會。
國金證券指出，2026 年是人形機器人由「0 到 1」轉向量產兌現的關鍵節點。隨著特斯拉 Optimus V3 預計於年中亮相並在第三季啟動量產，全球機器人競爭升溫，建議關注感測器、新材料及相關供應鏈。
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