鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-05 08:32

伊朗外交部長阿拉格齊 5 日（周二）在社交媒體上表示，荷姆茲海峽發生的種種事件清楚表明，政治危機無法通過軍事手段解決。

阿拉格齊說，隨著談判在巴基斯坦積極斡旋下取得進展，美國應警惕被別有用心者再次拖入泥潭。阿聯酋亦應警惕。「自由計畫」就是「僵局計畫」。

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美國總統川普 4 日接受《Fox News》採訪時放話，如果伊朗在波斯灣或荷姆茲海峽附近向美國船隻開火，將被「從地球表面抹去」。

被問及美軍戰備情況時川普說，目前只有兩條路，要嘛伊朗本著誠意達成協議，要嘛美國不得不重啟軍事行動。他強調，美軍各項戰備工作正在緊張進行中，所有基地物資儲備充足，美軍隨時可調動，使用這些資源。

被問及美國與伊朗進行談判並取得成功的可能性時，川普表示，與過去相比，伊朗的態度已變得更軟，在美國封鎖伊朗港口下，伊方已「展現出一定靈活性」。

川普同日在社交媒體發文，稱伊朗當天向韓國貨船等船隻開火。美方擊沉伊朗 7 艘小型快艇。除韓國貨船外，目前在荷姆茲海峽未見其他船隻受損。