鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-05 07:32

馬士基 (Maersk) 表示，旗下美籍商船「聯盟費爾法克斯號」(Alliance Fairfax)周一 (4 日) 已在美國軍方協助下，順利通過荷姆茲海峽駛出波斯灣。

美國中央司令部 (US Central Command) 周一稍早也在社群平台 X 上發文證實，已有兩艘美籍商船成功通過該海峽。

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馬士基發言人表示，該公司「接獲美國軍方聯繫，並提供該船在美軍保護下駛離波斯灣的機會」。這艘美籍商船由馬士基航運有限公司 (Maersk Line Limited) 旗下子公司 Farrell 航運負責營運。

荷姆茲海峽在全球能源供應鏈扮演舉足輕重的角色，在美、以與伊朗爆發戰爭導致該海峽遭到封鎖以前，全球約有 20% 的石油經由這條此地運輸。

美國中央司令部 (US Central Command) 周一稍早也在社群平台 X 上發文證實，已有兩艘美籍商船成功通過該海峽，並補充指出，美國海軍導彈驅逐艦根據一項名為「自由計畫」(Project Freedom)的指令，在波斯灣執行任務。

「聯盟費爾法克斯號」是美國海事安全計畫 (MSP) 的成員。該計畫為數十艘美籍私人商船提供資金補貼，以確保這些船隻在戰爭或國家緊急狀態期間，能為美國軍方提供運輸保障。

馬士基表示，聯盟費爾法克斯號的航行已順利完成，未發生任何事故，全體船員均平安無事。馬士基已於 2007 年收購總部位於維吉尼亞州的 Farrell 航運。