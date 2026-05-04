鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-04 20:30

巴克萊銀行 (Barclays) 已正式放棄今年聯準會 (Fed) 將降息的預測，在最新報告中，該行預計，由於能源價格高漲導致通膨降溫進度受阻，聯準會將在 2026 年底前維持利率不變，直到 2027 年 3 月才會進行首次 25 個基點的降息。

巴克萊銀行延後聯準會降息預測 預計今年零降息(圖:shutterstock)

巴克萊分析師 Marc Giannoni 指出，這項重大修正反映了對油價基準的更新。根據巴克萊能源策略師的預測，布蘭特原油價格預計在當季達到每桶 115 美元的峰值，隨後在第四季逐漸回落至 100 美元，全年平均價格預計維持在每桶 100 美元。

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在高能源成本的推動下，巴克萊大幅上調了通膨預期。目前預測 2026 年第四季的頭條 PCE 通膨率將達到 3.8%(較先前預測上升 0.7 個百分點)，核心 PCE 通膨率則為 3.1%。

Giannoni 表示，當核心通膨持續高於 3% 且勞動力市場保持韌性時，聯準會將缺乏進行「預防性降息」的正當理由。