鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-04 22:00

美軍中央司令部周一 (4 日) 在 X 平台上最新發文寫道：「美國海軍飛彈驅逐艦駛過荷姆茲海峽進入阿拉伯灣(即波斯灣)，以支援『自由計畫』。美軍正積極協助恢復商業航運通行。 作為第一步，2 艘懸掛美國國旗商船已成功穿越海峽，目前正安全航行中。」

美軍中央司令部還駁斥伊朗軍方在荷姆茲海峽向一艘美國軍艦發射兩枚飛彈的消息。

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伊朗《法爾斯通訊社》周一報導指出，兩枚飛彈擊中一艘打算穿越荷姆茲海峽的美國軍艦，但美軍中央司令部隨後在 X 上發文說：「美國海軍沒有一艘艦船受損。美國武裝部隊支持『自由計畫』，並對伊朗港口實施海上封鎖。」

受此消息影響，國際油價漲幅回落。台灣時間周一晚間 9 點 49 分，布蘭特原油連續期貨合約價格上漲 2.4%，報每桶 110.77 美元，此前布蘭特期油一度大漲逾 3%。

在周日 (3 日) 一條 Truth Social 貼文中，川普宣佈了「自由計畫」，並稱該計畫意味著美國將説明「解放」那些未捲入中東衝突、因荷姆茲海峽關閉而滯留的國家的貨船。