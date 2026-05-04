鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-04 22:21

三五族群砷化鎵廠全新 (2455-TW) 受惠 AI 伺服器與光通訊需求帶動業績成長，加上今 (2026) 年首季在光電子產品成長下挹注業績，單季營收年增 20.87%，稅後純益 1.95 億元、年增達 24.03%。近期有外資提高對全新目標價至 290 元，投信也連續 4 日買超 3,036 張，助全新今 (4) 日股價攻上 350 元。

分析師表示，隨著資料中心從 800G 往 1.6T 升級，光通訊模組需要更高功率、更穩定的雷射光源，矽光產品就是把光通訊功能跟晶片整合在一起，讓資料傳得更快、耗電更低。

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全新目前供應的關鍵材料，正是這類高速光通訊元件不可缺少的上游。隨著客戶需求從一般規格往更高功率產品升級，公司不只出貨量有機會增加，平均單價與毛利率也有機會同步往上。

全新今年客戶在發射端需求部分，在 CW Laser 發射端需求，公司預期有望較去 (2025) 年呈現倍數成長，公司目前積極新增客戶以擴大市占；在新興應用量產上，如消費性電子領域如 AI 眼鏡、車用 LiDar、機器人視覺及工業領域太陽能電池 (平流層無人機、5G 基地台、低軌道衛星) 等應用上，逐步邁入量產，以支撐光電子業務多元化成長 。