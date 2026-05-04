AOI 設備廠牧德科技 ( 3563-TW ) 今 (4) 日公布最新營收資訊，繼 3 月營收創新高後，4 月營收再以 3.43 億元改寫歷史新高，月增 1.4%，年增 3.75%，2026 年 1-4 月營收爲 12.07 億元，年增 7.51%，而牧德 2026 年首季稅後純益 2.95 億元，季增 23.43%，年減 2.9%，單季每股純益爲 4.61 元。

牧德指出，4 月營收續創新高，主要受惠於 雙軌四線產品需求持續回溫 訂單能見度優於過 往 ，自動光學檢測 AOI 設備出貨動能延續，並受 AI 伺服器、高效能運算及高階 IC 載板需求帶動，推升整體營運表現。隨電子製程朝高階化與精密化發展，高精度檢測設備需求持續提升，公司產品組合亦朝高階化優化，有助於營運體質持續強化。

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在產品與技術發展方面，牧德公司近期發表的電測與半導體 FOUP AOI 新產品，已 通 過客戶驗證 進 入 導入階段 隨客戶端導入進度推進，將有助於提升高階產品比重，並為後續營運增添動能 除此另有一半導體主力 AOI 產 品正在客戶端 認 證中 。