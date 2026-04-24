鉅亨網記者張欽發 台北
在營運領域正積極進行轉型的鏵友益 (6877-TW)，並指向半導體設備視覺檢測設備業務領域，此一改變可望對鏵友益的營收及獲利達成改善的效果，但鏵友益 在 2026 年首季的營運仍然偏弱，公司自 3 月營收 2040 萬元，稅後虧損 755 萬元，較 2025 年同月由盈轉虧，單月每股虧損 0.16 元。
同時，鏵友益 2026 年 1-3 月營收 3892 萬元，年減 69.65%。
鏵友益 2025 年全年營收爲 4.8 億元，與 2024 年相當，毛利率 45.41%，年減 2.4 個百分點，稅後純益 2747 萬元，年減 41.95%，每股純益 0.59 元。鏵友益並由董事決議對去去年盈餘配發 0.5 元現金股利，盈餘配發率也達 87.74%。股東會 5 月 25 日召開。
鏵友益主要生產智能自動化設備、AOI 檢測設備及 OEM 設備，公司在積極進行轉型中，將由過去的載板自動化業務主軸進一步向半導體微觀 / 鉅觀檢查機市場大力 延伸，也將改變過去以代工自動設備利潤走弱的趨勢。鏵友益的此一改變可望對營收及獲利達成逐步改善的效果。
鏵友益目前爲牧德 (3563-TW) 盟友，並由牧德持股 11.48%。
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