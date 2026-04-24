在營運領域正積極進行轉型的鏵友益 ( 6877-TW )，並指向半導體設備視覺檢測設備業務領域，此一改變可望對鏵友益的營收及獲利達成改善的效果，但鏵友益 在 2026 年首季的營運仍然偏弱，公司自 3 月營收 2040 萬元，稅後虧損 755 萬元，較 2025 年同月由盈轉虧，單月每股虧損 0.16 元。

‌



鏵友益主要生產智能自動化設備、AOI 檢測設備及 OEM 設備，公司在積極進行轉型中，將由過去的載板自動化業務主軸進一步向半導體微觀 / 鉅觀檢查機市場大力 延伸，也將改變過去以代工自動設備利潤走弱的趨勢。鏵友益的此一改變可望對營收及獲利達成逐步改善的效果。