鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-04 19:51

首檔主動式 ETF 主動野村臺灣優選 ETF (00980A-TW) 於 2025 年 4 月 22 日成立、5 月 5 日掛牌，開啟了台灣投資市場的新紀元。短短一年內，台灣主動式 ETF 市場蓬勃發展，至今已掛牌 28 檔產品，總規模逾新台幣 5,300 億元。統計顯示，2025 年全球主動式 ETF 正式進入成長爆發期，野村投信強調，台灣仍有極大的成長潛力，未來隨著產品多樣化，規模有望「翻倍」成長。

野村投信總經理黃宏治表示，野村投信作為市場領航者，成功爭取全台首檔主動型 ETF 發行，00980A 的問世不僅榮獲《亞洲資產管理雜誌》肯定，更帶動受益人數突破 150 萬人。目前野村投信已建構完整的主動式產品線，包含 00980A、主動野村台灣 50 ETF (00985A-TW)，以及即將於 5 月 5 日掛牌的主動野村臺灣高息 ETF (00999A-TW)，提供投資人多元化的資產配置選擇。

‌



全球主動式 ETF 浪潮：兩大核心趨勢

野村投信投資策略部副總經理樓克望指出，主動式 ETF 在全球已成主流。根據晨星（Morningstar）資料，2025 年全球有接近 1,000 檔主動型 ETF 上市，增長率達 71%，遠超被動型的 150 檔。他分析，2025 年全球主動型 ETF 流入資產約 4,750 億美金，佔整體 ETF 資金流約三分之一。

樓克望進一步歸納全球資金流向的兩大趨勢：首先是「收益型產品」成為吸金主力，特別是衍生性商品收益（Derivative Income）位居榜首，反映出在市場震盪下，投資人對領息與避險策略的強烈需求。其次是「回歸核心配置」，大型混合型與短期債券資金流入居前，顯示投資人已將主動型 ETF 視為調整核心資產、尋求穩定性的工具。

樓克望從研究數據指出，主動式 ETF 在「價值型」與「中小型成長股」等資訊較不透明、效率較低的市場中，更能發揮專業經理人的選股優勢，提供優於被動指數的超額報酬。

針對台灣市場，樓克望指出目前主動式 ETF 規模約佔整體 ETF 市場的 5%，其中近 80% 資金集中於國內股票型。他強調，相較於全球市場，台灣仍有極大的成長潛力，未來隨著產品多樣化（如債券型、國外型），規模有望翻倍成長。

主動式投資的價值在市場波動時尤為顯著。樓克望回顧市場震盪期表示，透過專業經理人的經驗，能協助投資人尋找具備抗震性的題材，並及時調整配置。除了大眾熟知的 AI 科技業，野村團隊亦在傳產業中尋找「轉虧為盈」的轉機股，捕捉各產業的景氣拐點。

AI 浪潮支撐台股多頭 看好 2026 年獲利動能

00980A 經理人游景德則針對市場後市表示，近期修正並非熊市，而是多頭行情的健康「回調」。他引述數據指出，2026 年台灣電子業 EPS 成長預估已從 3 月的 42% 上修至 53%。

游景德強調，AI 需求極為強勁且明確，許多公司的產能能見度已達 2027 年。台灣在 AI 浪潮中佔據絕佳位置，具備從先進製程、散熱到 CCL/PCB 等多樣化受惠題材。資金正從美國流向表現更優異的亞洲市場，台股在 AI super cycle 中正處於爆發階段。