鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-04 16:05

台積電、聯發科等大型半導體股猛攻上揚，帶動台股上市千金股來到 27 檔，高價千金股更成為今 (4) 日盤面表現最為亮眼的族群， 14 檔主動式台股 ETF 全數收紅，4 檔單日漲幅超過 5%，包括主動台新優勢成長 (00987A-TW)、主動第一金台股優 (00994A-TW)、主動中信台灣卓越 (00995A-TW)、主動國泰動能高息 (00400A-TW) 等，這 4 檔主動式台股 ETF 持股配置千金股皆逾五成以上。

上市27檔千金股閃耀全場 這4檔主動式台股ETF單日噴漲逾5%。(鉅亨網資料照)

台股在台積電領軍上揚下，大盤今天飆出 1778 點漲點，漲幅達 4.57%，收盤再攻歷史高價關卡，達 40705 點，其中，包括聯發科、智邦、創意等千金股都飆出漲停，其他像是台達電、台光電、金像電、奇鋐、致茂等高價股也都有積極的漲勢。CMoney 資料統計，4 日 27 檔上市千金股中僅 4 檔小跌，有 8 檔漲幅逾 5%，其他各檔漲幅在 1% 至 4% 間。

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法人觀察，14 檔主動式台股 ETF 全數配置有上市千金股，其中，9 檔配置千金股逾 50% 以上，而其中單日漲幅逾 5% 的 4 檔主動式台股 ETF，以主動第一金台股優持有千金股比重達 72% 最多。主動第一金台股優 ETF 經理人張正中指出，這波台股攻高，政府利多政策支持，美國 AI 雲端業者持續釋放需求，加上主要高價股多為 AI 題材概念。

張正中提醒，台股經歷 4 月高檔震盪，帶來類股良性輪動，長線持續看好受惠 AI 剛性需求，如：先進製程、伺服器、記憶體，及 AI 邊緣算等標的，投資人參與千金股的門檻較高，透過主動式 ETF 能以較親民的價格掌握千金股投資機會外，還能結合經理人選股，參與更多產業面正向、股價動能積極的優質標的。

主動中信台灣卓越 (00995A-TW) 經理人張書廷表示，今年台灣外需動能明確轉強，AI 與高階電子需求推升出口與外銷訂單同步放量，美國製造業景氣維持擴張，支撐電子與半導體供應鏈外需延續。AI 伺服器、先進製程與先進封裝帶動產業由上游向中下游全面擴散，HBM 與高階材料供給仍偏緊，有利價格與獲利表現。整體企業獲利復甦動能集中於半導體與 AI 族群，全年成長潛力仍具上修空間。

張書廷指出，00995A 選股聚焦具長期增值與配息潛力的企業，並依動能、波動度、價值及獲利能力等指標精選表現卓越的公司，可望掌握台股多頭行情。