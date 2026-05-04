美股

達里歐：5大危機交織「合成風暴」 未來兩年恐是最危險時期

鉅亨網新聞中心

橋水基金創辦人、傳奇投資人達里歐（Ray Dalio）警告，他認為未來兩到三年將是一個「特別危險的時期」，投資人就像在穿越一個不可預知的「時間蟲洞」，而傳統的擇時操作，在這種合成風暴面前，注定將以失敗告終。

cover image of news article
達里歐：5大危機交織「合成風暴」 未來兩年恐是最危險時期。(圖:REUTERS/TPG)

達里歐對當前驅動全球大週期的「5 大力量」：債務、內部秩序、地緣政治、自然災害及技術變革，表達了深度憂慮。


他認為，全球秩序正經歷根本性的改變，已經揮別了戰後多邊主義的時代，回到了 1945 年之前那種「強權即規則」的混亂局面。聯合國與世界銀行等體系的影響力式微，意味著國際衝突的緩衝墊已經消失。

特別令達里歐警惕的是，2026 年中期選舉到 2028 年美國總統大選這段期間。他分析指出，美國政府目前的支出與收入嚴重失衡，超支幅度高達 40%，且全球對美債的需求正在萎縮。

隨著美國政治衝突加劇，包括可能的彈劾與調查，這兩年將成為地緣與財政雙重危機的匯聚點，風險之高猶如穿越時空。

別想著預測市場 現金與擇時是最大坑洞

面對如此複雜的局勢，達里歐給予投資者的核心建議是「放棄擇時」。他直言，大多數人想透過預測戰爭或危機來進出市場是不會成功的，情緒化的激動只會導致虧損。

同時，他也點名「現金」是目前最確定的糟糕投資，在滯脹環境中，現金的回報率根本無法應對價值縮水的風險。

達里歐主張建立一個「全天候組合」（All Weather Portfolio）來應對不確定性。他建議配置 5% 到 15% 的黃金，因為黃金作為央行的第二大儲備貨幣，在債務危機和地緣衝突中具有極佳的防禦性。

此外，他提醒投資者不應過度集中於美股或 AI 板塊，儘管這在目前很難做到，但分散化到美國以外的資產，是降低風險的必要手段。

科技巨頭的「高預期詛咒」

在達里歐擔憂宏觀風險的同時，微觀層面的科技股表現則陷入了一種弔詭的境地。DA Davidson 的科技研究主管吉爾 · 盧裡亞（Gil Luria）將此歸納為「高預期的詛咒」。

儘管微軟、亞馬遜和 Google 等巨頭交出的財報顯示， AI 投資已轉化為實質的獲利成長，甚至利潤率不降反升，但除了 Google 以外，多數公司盤後股價卻不漲反跌，反映出市場要求的已經不僅是「好」，而是「超越完美」。

盧裡亞指出，微軟與亞馬遜的增長速度依然驚人，證明了 AI 的投資報酬率（ROI）是真實存在的。目前的股價下跌更多是因為投資者對於「未來的極致成長」抱有過高期待。

而 Meta 遭到懲罰，則是因其資本開支增加卻未能立即反映在收入加速上。這說明 AI 競賽已進入下半場，市場對每一塊錢的投入產出比都變得極為苛刻。

未上市的隱形大魔王：OpenAI 已成系統性風險

除了已上市的巨頭，市場現在更關注一個尚未上市的變數：OpenAI。

近期僅僅因為一份關於 OpenAI 收入未達預期的報導，就引發了輝達（Nvidia）和甲骨文（Oracle）等相關供應鏈合計蒸發近 4,000 億美元的市值。這顯示 OpenAI 雖未上市，卻已成為股市的「系統性風險」。

業界人士普遍認為，OpenAI 的上市將是整個 AI 族群的「全面體檢」。如果這家 AI 領頭羊能夠通過市場對其商業化能力的考驗，將帶動整個板塊再次噴發；反之，若 OpenAI 的財務表現無法支撐其神話般的估值，目前由 AI 驅動的股市格局可能會從根基開始瓦解。

在達里歐所言的「特別危險時期」裡，OpenAI 的一舉一動，無疑將是左右未來兩年金融市場走勢的關鍵引信。


文章標籤

達里歐橋水基金合成風暴

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金4585.76-0.60%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty