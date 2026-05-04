鉅亨網新聞中心 2026-05-04 15:00

橋水基金創辦人、傳奇投資人達里歐（Ray Dalio）警告，他認為未來兩到三年將是一個「特別危險的時期」，投資人就像在穿越一個不可預知的「時間蟲洞」，而傳統的擇時操作，在這種合成風暴面前，注定將以失敗告終。

達里歐：5大危機交織「合成風暴」 未來兩年恐是最危險時期。(圖:REUTERS/TPG)

達里歐對當前驅動全球大週期的「5 大力量」：債務、內部秩序、地緣政治、自然災害及技術變革，表達了深度憂慮。

‌



他認為，全球秩序正經歷根本性的改變，已經揮別了戰後多邊主義的時代，回到了 1945 年之前那種「強權即規則」的混亂局面。聯合國與世界銀行等體系的影響力式微，意味著國際衝突的緩衝墊已經消失。

特別令達里歐警惕的是，2026 年中期選舉到 2028 年美國總統大選這段期間。他分析指出，美國政府目前的支出與收入嚴重失衡，超支幅度高達 40%，且全球對美債的需求正在萎縮。

隨著美國政治衝突加劇，包括可能的彈劾與調查，這兩年將成為地緣與財政雙重危機的匯聚點，風險之高猶如穿越時空。

別想著預測市場 現金與擇時是最大坑洞

面對如此複雜的局勢，達里歐給予投資者的核心建議是「放棄擇時」。他直言，大多數人想透過預測戰爭或危機來進出市場是不會成功的，情緒化的激動只會導致虧損。

同時，他也點名「現金」是目前最確定的糟糕投資，在滯脹環境中，現金的回報率根本無法應對價值縮水的風險。

達里歐主張建立一個「全天候組合」（All Weather Portfolio）來應對不確定性。他建議配置 5% 到 15% 的黃金，因為黃金作為央行的第二大儲備貨幣，在債務危機和地緣衝突中具有極佳的防禦性。

此外，他提醒投資者不應過度集中於美股或 AI 板塊，儘管這在目前很難做到，但分散化到美國以外的資產，是降低風險的必要手段。

科技巨頭的「高預期詛咒」

在達里歐擔憂宏觀風險的同時，微觀層面的科技股表現則陷入了一種弔詭的境地。DA Davidson 的科技研究主管吉爾 · 盧裡亞（Gil Luria）將此歸納為「高預期的詛咒」。

儘管微軟、亞馬遜和 Google 等巨頭交出的財報顯示， AI 投資已轉化為實質的獲利成長，甚至利潤率不降反升，但除了 Google 以外，多數公司盤後股價卻不漲反跌，反映出市場要求的已經不僅是「好」，而是「超越完美」。

盧裡亞指出，微軟與亞馬遜的增長速度依然驚人，證明了 AI 的投資報酬率（ROI）是真實存在的。目前的股價下跌更多是因為投資者對於「未來的極致成長」抱有過高期待。

而 Meta 遭到懲罰，則是因其資本開支增加卻未能立即反映在收入加速上。這說明 AI 競賽已進入下半場，市場對每一塊錢的投入產出比都變得極為苛刻。

未上市的隱形大魔王：OpenAI 已成系統性風險

除了已上市的巨頭，市場現在更關注一個尚未上市的變數：OpenAI。

近期僅僅因為一份關於 OpenAI 收入未達預期的報導，就引發了輝達（Nvidia）和甲骨文（Oracle）等相關供應鏈合計蒸發近 4,000 億美元的市值。這顯示 OpenAI 雖未上市，卻已成為股市的「系統性風險」。

業界人士普遍認為，OpenAI 的上市將是整個 AI 族群的「全面體檢」。如果這家 AI 領頭羊能夠通過市場對其商業化能力的考驗，將帶動整個板塊再次噴發；反之，若 OpenAI 的財務表現無法支撐其神話般的估值，目前由 AI 驅動的股市格局可能會從根基開始瓦解。