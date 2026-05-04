鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (4) 日在多頭氣勢旺盛下，噴漲 1,800 點，再度改寫新高，盤面一片紅通通，資金也湧進高價股，由萬金股領軍，股王信驊 (5274-TW) 強漲 6%、穎崴 (6515-TW) 也上漲超過 4%，有多達 12 檔千金亮燈漲停，兩大測試設備業者致茂 (2360-TW)、鴻勁 (7769-TW) 更雙雙挑戰兆元市值大關。
隨著大多頭時代到來，台股今日續創歷史新高，衝上 40,747 點，預計今日成交量再度突破兆元大關，台積電 (2330-TW) 飆漲 7%，最高衝上 2,285 元，單一佳個股就貢獻漲點近 1,200 點，也推升台股上市市值由 4/30 的 126.95 兆元衝破 130 兆元再度創高，逼近全球市值排名第五的法國。
千金股今日活蹦亂跳，最受矚目的為聯發科 (2454-TW)，受惠 AI ASIC 營收貢獻超預期，外資紛紛調高目標價，最高更上看 5,000 元，股價開盤即上演慶祝行情、鎖上漲停板，達 2,870 元，市值衝上 4.6 兆元。
另外，兩大測試設備廠致茂與鴻勁，兩家皆在上周五召開法說會，並釋出樂觀展望，致茂今日率先攻上漲停板，達 2,330 元歷史新高價，市值達 9,908 億元，鴻勁也暴漲 9%，最高達 5,420 元，市值衝上 9,752 億元，雙雙逼近兆元大關。
今日包括創意 (3443-TW)、精測 (6510-TW、聯發科、智邦 (2345-TW)、雍智科技 (6683-TW)、致茂、富世達 (6805-TW)、昇達科 (3491-TW)、倍利科 (7822-TW)、萬潤 (6187-TW)、波若威 (3163-TW)、台燿 (6274-TW) 皆有亮燈表現。
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