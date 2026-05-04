鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-04 13:15

隨著大多頭時代到來，台股今日續創歷史新高，衝上 40,747 點，預計今日成交量再度突破兆元大關，台積電 (2330-TW) 飆漲 7%，最高衝上 2,285 元，單一佳個股就貢獻漲點近 1,200 點，也推升台股上市市值由 4/30 的 126.95 兆元衝破 130 兆元再度創高，逼近全球市值排名第五的法國。

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千金股今日活蹦亂跳，最受矚目的為聯發科 (2454-TW)，受惠 AI ASIC 營收貢獻超預期，外資紛紛調高目標價，最高更上看 5,000 元，股價開盤即上演慶祝行情、鎖上漲停板，達 2,870 元，市值衝上 4.6 兆元。