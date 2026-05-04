網通廠智邦 (2345-TW) 今 (4) 日股價展現強勁多頭氣勢，盤中一舉突破股號 2345 元的整數關卡，最終衝上漲停板 2505 元鎖住，創下歷史新高，並成為繼台積電 (2330-TW) 與聯發科 (2454-TW) 之後，近期又一檔股價超越股號的指標性個股。