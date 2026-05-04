鉅亨網記者吳承諦 台北
網通廠智邦 (2345-TW) 今 (4) 日股價展現強勁多頭氣勢，盤中一舉突破股號 2345 元的整數關卡，最終衝上漲停板 2505 元鎖住，創下歷史新高，並成為繼台積電 (2330-TW) 與聯發科 (2454-TW) 之後，近期又一檔股價超越股號的指標性個股。
受惠於網路交換器業務受新客戶導入帶動，智邦 (2345-TW) 今年第一季營收達到 701.21 億元，年增率高達 64%。外資券商近期紛紛調高智邦 (2345-TW) 評等為加碼，目標價最高喊上 3000 元水準。分析師看好隨著 800G 交換器放量與新客戶貢獻擴大，公司將持續受惠於全球 AI 資本支出成長的長線趨勢。
目前智邦 (2345-TW) 積極將共同封裝光學與光路交換相關交換器納入產品開發藍圖。主要客戶的下一世代 ASIC 伺服器平台預計於下半年轉向以交換器為核心的架構；並與中華電信以及日本 NTT 攜手合作，成功展示 IOWN 全光網路智慧城市應用。
展望未來營運，新一代 AI 加速模組預計將於第二季末開始出貨，進一步帶動下半年營運動能回溫。智邦預計於 5/7 公布第一季財報數據。
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