營收速報 - 永信建(5508)4月營收2.27億元年增率高達42.68％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為9.67億元，累計年增率-9.52%。
最新價為50元，近5日股價下跌-4.66%，相關建材營造股價指數下跌-1.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-741 張
- 外資買賣超：-561 張
- 投信買賣超：-175 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|2.27億
|43%
|-37%
|26/3
|3.60億
|-33%
|43%
|26/2
|2.52億
|-1%
|96%
|26/1
|1.28億
|7%
|-63%
|25/12
|3.43億
|45%
|31%
|25/11
|2.62億
|-32%
|52%
永信建(5508-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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