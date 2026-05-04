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營收速報 - 永信建(5508)4月營收2.27億元年增率高達42.68％

鉅亨網新聞中心

永信建(5508-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣2.27億元，年增率42.68%，月增率-36.88%。

今年1-4月累計營收為9.67億元，累計年增率-9.52%。

最新價為50元，近5日股價下跌-4.66%，相關建材營造股價指數下跌-1.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-741 張
  • 外資買賣超：-561 張
  • 投信買賣超：-175 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 2.27億 43% -37%
26/3 3.60億 -33% 43%
26/2 2.52億 -1% 96%
26/1 1.28億 7% -63%
25/12 3.43億 45% 31%
25/11 2.62億 -32% 52%

永信建(5508-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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