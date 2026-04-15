鉅亨網記者吳承諦 台北
網通廠智邦 (2345-TW) 持續維持資料中心交換器領先地位，3 月營收繳出亮眼成績單並持續獲法人，股價自三月中旬以來呈現緩步上升趨勢，波段漲幅累計已超過 3 成，今 (15) 日早盤股價站上 2000 元大關，最高來到 2040 元，漲近 8%，再創新高價。
根據證交所資料，截至 4/14，這波強勁走勢帶動智邦市值衝上 1.06 兆元。一舉超越中華電 (2412-TW) 與中信金 (2891-TW) 等傳統權值大牛股，成功躋身台股市值排名第 11 。若以今日盤中股價最高點 2040 元、漲幅近 8% 計算，市值大約為 1.14 兆，已擠下國泰金 (2882-TW)，晉身台股第 10 大市值股。
智邦 3 月營收表現極為亮眼，單月合併營收達 250.1 億元，月增 6.1%，年增 44.4%。該項數據不僅刷新歷年同期紀錄，更創下史上單月第三高紀錄；累計今年第一季合併營收為 701.2 億元，季減 2.6%，年增 64%。
法人指出，目前 800G 交換器產品持續出貨，有效抵銷了產品世代轉換期的影響，成為支撐營運維持高檔的關鍵，未來智邦將強推搭載博通晶片的共同封裝光學交換器，並發展應用於光通訊領域的光學波長交換機。
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