鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-04 18:20

台泥 (1101-TW) 今 (4) 日宣布兩項合作案，台泥儲能與錸德 (2349-TW) 集團、錸寶 (8104-TW) 旗下來穎 (7816-TW) 簽署合作備忘綠 (MOU)，簽下台泥 EnergyArk 儲能系統在台組裝及銷售之合作夥伴，目標 EnergyArk 1000 及 418 系統各 100 套，進軍工業區及科學園區。

台泥也與勤美 (1532-TW) 集團旗下建設品牌璞真簽署 MOU，將低碳台泥卜特蘭石灰石水泥、新上市的「台泥極平 80」萬磅自平泥及 EnergyArk 儲能系統導入璞真各案場，預計共同推動 5 個案場取得永續建築標章，以及預計 20 個案場的儲能系統服務。

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除了將台泥產品導入案場外，璞真與台泥也將建立建築廢棄物處理機制，將案場拆除產生的廢土與廢混凝土回流台泥再製，打造「建築廢棄物、再製材料、再應用」的城市採礦循環。

台泥儲能與來穎合作方面，台泥 EnergyArk 儲能系統先前已於來穎母公司錸寶廠區完成 3MW/3.2MWh 實際運轉，具備規模化部署實績；來穎未來將擔任台泥 EnergyArk 儲能系統在台組裝及銷售之合作夥伴。