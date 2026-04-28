鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-28 13:01

網通廠智邦 (2345-TW) 受惠於 AI 資料中心與高速交換器的強勁需求，營運展望獲市場看好，今 (28) 日股價表現強勁，最高漲逾 7%，站上 2300 元大關，最高來到 2340 元創下新天價，繼台積電 (2330-TW)、聯發科(2454) 相繼衝破自己的股號價後，也將衝破自己股號價 2345 元；台股市值排名更連進二級，坐九望十。

根據證交所上市公司市值排行資料，4/27 智邦市值約為新台幣 1.22 兆元，排名第 11 名，落後於富邦金 (2881-TW) 市值 1.23 兆元和廣達 (2382-TW) 市值 1.26 兆元，若以今日盤中漲幅約 7% 計算，市值來到新台幣 1.305 兆元，可已超車今日雙雙小跌的富邦金、廣達位居第 9 名，距離第 8 名市值 1.32 兆元的欣興 (3037-TW) 僅有一步之遙。

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隨著網路交換器邁入 800G 世代，智邦 (2345-TW) 於交換器產品的出貨比重正快速拉升，法人預估今年上半年 800G 產品的營收貢獻將達到雙位數百分比，成為推升獲利的主要動能。

大型雲端服務供應商持續擴大資本支出，而主要客戶亞馬遜 (AMZN-US) 對後市展望樂觀，其新一代 AI 晶片 Trainium 3 預計從 2026 年第二季開始出貨；新客戶部分，美系外資指出新客戶今年的營收貢獻將達雙位數百分比，表現明顯優於去年水準。