鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-06 21:11

隨著 2026 年地緣政治局勢影響全球金融市場，美國股市與債市雖然呈現震盪格局，但美國經濟依然展現出強勁的韌性，吸引大量避險資金流入平衡型資產。駿利亨德森固定收益客戶投資組合管理主管 Jessica Leoncini 於今 (6) 日訪台，深入剖析美國經濟的強力支撐與投資契機。她建議投資人應採取美國大型成長股搭配高品質債券的「股六債四」配置，將是應對市場波動並參與中長期成長的理想策略。

Jessica Leoncini 指出，2026 年美國經濟擁有四大強勁支撐。首先是 AI 與生產力革命帶來的動能，預計 AI 相關資本支出將高達 8,500 億美元，這不僅顯著帶動 GDP 成長，更直接推升企業盈餘。

‌



其次，稅制改革帶來利多，美國「大而美法案」的退稅即將入帳，配合預扣所得稅率調降，有效增強了民眾的消費實力，足以抵銷能源價格波動帶來的衝擊。

此外，政策面對於科技、金融及醫療保健創新的法規鬆綁，為相關產業創造了巨大的成長空間。

最後，聯準會的政策環境趨向友善，隨著利率自高點回落，為企業投資與消費支出的穩定提供了基石。

在股票配置方面，Jessica 建議聚焦於「美股、成長、大型」三大主軸。儘管第一季市場出現回檔，但分析顯示大型科技股的波動主因是本益比修正，企業的盈餘預估依然強勁，顯示投資人的情緒化反應大於對基本面的疑慮。數據也佐證，美國大型股的營業利潤率達 12.7%，且十年 EPS 年複合成長率達 8.6%，表現優於全球其他市場。

Jessica 認為 AI 題材仍處於發展初期，未來的成長潛力巨大，特別是數據中心、散熱題材及配電網升級等基礎建設領域，都是目前加碼布局的焦點。除了科技與金融股，她特別提到醫療保健產業的創新價值，駿利亨德森團隊透過專業醫師協助分析新藥療效，精準挖掘具備創新療法的投資標的。