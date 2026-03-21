鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-21 10:37

櫃買中心昨 (20) 日舉辦 AI for Good 論壇，結合科技實力與資本市場動能，落實政府 AI 新十大建設政策。櫃買中心表示，2026 年是 AI 技術深入各行各業的關鍵時刻，將透過創櫃、興櫃、上櫃等多層次體系提供資金支持。創櫃板作為具潛力新創開設的「明日之星預備班」，截至目前已成功協助 34 家公司轉為公開發行，31 家登錄興櫃，8 家完成股票。

綁定AI爆發關鍵年！創櫃板成「明日之星預備班」助攻8家成功掛牌31家登錄興櫃。（鉅亨網資料照）

隨著人工智慧應用邁入全面爆發期，如何結合科技實力與資本市場動能，已成為台灣產業轉型的核心議題。由櫃買中心、ESG 世界公民數位治理基金會共同主辦之「AI for Good、AI for Health、AI for Smart City」論壇，聚焦 AI 智慧城市、AI 大健康產業及 AI 新創與資本市場發展三大領域，吸引產官學研界重量級嘉賓齊聚，探討 AI 如何在倫理、治理與永續價值的基礎上，創造社會長遠影響。

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櫃買中心主任秘書林婉蓉於致詞時指出，2026 年是 AI 技術深入各業的關鍵時刻，健全的治理體系是新興科技穩健發展的基石。櫃買中心長期擔任創新企業對接資本市場的橋樑，透過創櫃、興櫃、上櫃多層次市場體系，陪伴 AI 企業在不同成長階段獲得必要的資金支持與社會信任。林婉蓉強調，當企業能透過資本市場獲得資源，並將其投入符合 ESG 與 AI for Good 精神的研發時，便能形成產業進步的正向循環。

ESG 世界公民數位治理基金會董事長陳春山表示，AI 的價值不應僅止於技術突破，更應落實於科技向善的治理。透過產學研的跨域合作，將推動 AI 共好理念落實於政策與產業實踐，並協助 AI 新創在具備永續價值的基礎上穩健成長。陳春山希望透過今日的跨界對話，能加速 AI 應用從概念走向實際執行，為台灣 AI 產業的下一個黃金十年打下堅實基礎。

針對 AI 新創企業高研發投入與重無形資產的特性，櫃買中心新創發展部代表於論壇中詳細剖析了創櫃板 Plus 新制的優勢。該制度透過強化誘因、簡化程序、多元推廣、分級輔導四大策略，提供中小企業更便捷的申請流程、更多元的創新評估、更豐富的輔導課程及更吸睛的媒合活動，協助企業募資、擴展市場，讓企業能提早進入資本市場。

此外，櫃買中心更聯手台灣智慧雲端服務公司及資誠會計師事務所，啟動 AI 專屬啟航計畫，提供 AI 新創所需的算力、技術、資金、市場全方位支持。