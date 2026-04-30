鉅亨網記者張韶雯 台北
第 12 屆公司治理評鑑結果今（30）日揭曉 。共有 1,810 家上市櫃公司受評，其中上櫃公司展現極高的治理重視度，共計 40 家公司躋身前 5% 。亮點在於穩懋 (3105-TW)、中美晶 (5483-TW)、世界 (5347-TW) 等 8 家標竿企業連續 12 屆蟬聯前 5% 領先群；揚秦 (2755-TW)、威剛 (3260-TW) 等 7 家新秀首度進榜，更有 6 家初次受評公司即衝入前 20%，自 115 年度起，「公司治理評鑑」將正式轉型為「ESG 評鑑」 ，今年公布的公司治理評鑑結果，亦是最後一屆。
櫃買中心表示，在本屆上櫃排名前 5% 的 40 家企業名單中，呈現「標竿長青」與「新秀躍進」雙重特色 ：
12 年全勤模範生： 包含穩懋、新鼎 (5209-TW)、世界、中光電 (5371-TW)、中美晶 (5483-TW)、元大期貨 (6023-TW)、頎邦 (6147-TW) 及崑鼎 (6803-TW) 等 8 家公司，自評鑑實施以來連年獲選 。
本屆新進榜成員： 揚秦 (2755-TW)、威剛 (3260-TW)、精材 (3374-TW)、宇峻 (3546-TW)、崇友 (4506-TW)、沛波 (6248-TW) 及越峰 (8121-TW) 共 7 家，其中威剛、宇峻、沛波及越峰更是受評以來首次進入前 5% 。
初試啼聲新勢力： 台特化 (6610-TW)、潤德 (6033-TW)、鴻呈 (6913-TW)、大井泵浦 (6969-TW)、力領科技 (6996-TW) 及全家餐飲 (7708-TW) 等 6 家公司，首次參加評鑑即展現卓越實力，名列前 20% 。
櫃買中心強調，優良的治理是降低風險、強化競爭力的基石 。觀察本屆前 5% 的上櫃公司，呈現出「小而美」的治理趨勢：
|分組指標
|上榜公司範例
|市值 50 億至 100 億元前 5%
|
精剛、艾訊、普萊德、光隆
|市值未達 50 億元前 1%
|
揚秦、新鼎、沛波
統計顯示，前 5% 公司中，過半數資本額在 20 億元以下，更有 8 家公司資本額未達 6 億元，打破了「大型企業才有資源做好治理」的既定印象 。
本屆評鑑在「強化董事會結構與運作」與「推動永續發展」兩大面向進步最為顯著 。許多上櫃公司已將 ESG 轉化為具體行動，包含參考 SASB 國際準則揭露資訊、精確統計用水及廢棄物、以及溫室氣體排放量（範疇一、二）的揭露 。此外，董事會與職場的多元化政策落實，以及對供應商在環保、人權議題的要求，皆顯示治理深度正在延伸 。
為因應國際趨勢並厚植資本市場永續文化，櫃買中心宣布自 115 年起，「公司治理評鑑」將正式轉型為「ESG 評鑑」 。未來將整合環境 (E)、社會 (S) 與治理 (G) 三大指標，引領上市櫃公司持續進化，建構更具國際競爭力的資本市場 。
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