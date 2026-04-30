鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-30 19:38

第 12 屆公司治理評鑑結果今（30）日揭曉 。共有 1,810 家上市櫃公司受評，其中上櫃公司展現極高的治理重視度，共計 40 家公司躋身前 5% 。亮點在於穩懋 (3105-TW)、中美晶 (5483-TW)、世界 (5347-TW) 等 8 家標竿企業連續 12 屆蟬聯前 5% 領先群；揚秦 (2755-TW)、威剛 (3260-TW) 等 7 家新秀首度進榜，更有 6 家初次受評公司即衝入前 20%，自 115 年度起，「公司治理評鑑」將正式轉型為「ESG 評鑑」 ，今年公布的公司治理評鑑結果，亦是最後一屆。

「最後一屆」公司治理評鑑放榜！穩懋 中美晶 元大期等8家霸榜12年、7新秀強勢入圍。（鉅亨網資料照）

櫃買中心表示，在本屆上櫃排名前 5% 的 40 家企業名單中，呈現「標竿長青」與「新秀躍進」雙重特色 ：

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櫃買中心強調，優良的治理是降低風險、強化競爭力的基石 。觀察本屆前 5% 的上櫃公司，呈現出「小而美」的治理趨勢：

分組指標 上榜公司範例 市值 50 億至 100 億元前 5% 精剛、艾訊、普萊德、光隆 市值未達 50 億元前 1% 揚秦、新鼎、沛波

統計顯示，前 5% 公司中，過半數資本額在 20 億元以下，更有 8 家公司資本額未達 6 億元，打破了「大型企業才有資源做好治理」的既定印象 。

本屆評鑑在「強化董事會結構與運作」與「推動永續發展」兩大面向進步最為顯著 。許多上櫃公司已將 ESG 轉化為具體行動，包含參考 SASB 國際準則揭露資訊、精確統計用水及廢棄物、以及溫室氣體排放量（範疇一、二）的揭露 。此外，董事會與職場的多元化政策落實，以及對供應商在環保、人權議題的要求，皆顯示治理深度正在延伸 。