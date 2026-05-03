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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.94元上修至5.04元，其中最高估值7.38元，最低估值2.66元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|7.38(6.64)
|11.83
|14.04
|最低值
|2.66(2.66)
|2.94
|7.31
|平均值
|5.2(4.99)
|7.81
|10.76
|中位數
|5.04(4.94)
|7.62
|10.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22,591,000
|27,832,000
|30,605,000
|最低值
|17,441,000
|17,729,000
|24,726,370
|平均值
|19,199,910
|21,989,310
|26,826,270
|中位數
|19,130,000
|22,011,580
|25,147,450
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,693,801
|768,133
|-79,657
|1,802,169
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,638,534
|17,457,713
|15,836,498
|18,334,336
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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