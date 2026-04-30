鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-30 19:04

穩懋 (3105-TW) 今 (30) 日舉行第 1 季線上法說會，穩懋也公布今 (2026) 年首季財報，稅後純益為 5.33 億元，雖季減 48%，卻較去年同期由虧轉盈，EPS 為 1.26 元。穩懋管理總處總經理陳舜平指出，公司受惠光通訊出貨放量，第 2 季營收季增有望與去 (2025) 年第 4 季相當，四大產品線將同步成長，以光學、基建成長最大，法人估第 2 季業績有望達雙位數成長。

砷化鎵、手機 PA 放大器廠穩懋第 1 季合併營收為 45.9 億元，季減 4%、年增卻達 28%；毛利率為 26.3%、季減 5.5 個百分點、年增 9.6 個百分點；營業淨利率為 9.4%、季減 4.5 個百分點、較去年由負轉正；淨利率 9.8%、季減 12.2 個百分點、比去年轉正。

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穩懋指出，第 1 季 Optical(光學產品) 在手機 3D 感測上，隨美系旗艦手機備貨進入淡季，故而業務下滑最為明顯，但受惠高毛利的 Infrastructure(基礎建設) 組合多元，加上 Data Center(資料中心) 相關的應用上，公司仍看到持續的拉貨動能。

但穩懋也說，首季其他應用整體出貨下滑，其中 WiFi 部分業務受到記憶體短缺影響致使銷售略為下降，四大產品線中僅有 Cellular PA(手機放大器) 受到全球中高階手機機種需求回溫。

陳舜平表示，展望第 2、3 季進入手機旺季，穩懋 Cellular 因聚焦於中高階手機機種，記憶體缺料影響不大，另展望四大應用產品類別，第 2 季整體營運將呈雙位數成長，各產品線均可望同步上揚；WiFi 則相對成熟，拉貨節奏未見明顯變化，表現大致持平。

在 Infrastructure 部分，陳舜平表示，受惠於航太應用持續放量，訂單動能穩定，預期將較第 1 季成長，公司持續切入相關應用場景；Optical 則為成長動能最強勁的領域之一，除感測應用隨新機種導入逐步放量外，光通訊布局亦自第 2 季開始進入小量爬升，有望在下半年顯著放大。

陳舜平也強調，穩懋的客戶組成日趨多元，公司期待在商用動能可期的低軌衛星手機通訊需求、以及更高頻段的持續導入，也有助於穩懋在低軌衛星經濟的競局中持續發揮所長。