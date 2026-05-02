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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對台達電(2308-TW)做出2026年EPS預估：中位數由38.65元上修至39.3元，其中最高估值44.8元，最低估值32.21元，預估目標價為2340元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|44.8(44.8)
|80.91
|151.63
|123.39
|最低值
|32.21(32.21)
|41.08
|83.3
|123.39
|平均值
|38.82(38.74)
|60.06
|99.43
|123.39
|中位數
|39.3(38.65)
|59
|93.3
|123.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|809,044,000
|1,192,134,000
|1,760,539,590
|2,043,515,000
|最低值
|676,268,320
|778,352,000
|1,167,857,000
|2,043,515,000
|平均值
|749,220,050
|1,019,106,000
|1,473,266,880
|2,043,515,000
|中位數
|745,152,600
|1,016,920,850
|1,451,122,000
|2,043,515,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|60,108,399
|35,228,577
|33,392,665
|32,665,728
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|554,885,168
|421,147,557
|401,226,501
|384,443,308
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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