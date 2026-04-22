鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-04-22 12:31

大陸國台辦周三（22 日）舉行例行記者會，針對三國不准賴清德總統專機過領空一事，國台辦發言人張晗說，事實再次證明，一個中國原則是國際關係基本準則，是大勢所趨、大義所在、人心所向。

國台辦周三舉行例行記者會，《中新社》提問，民進黨當局昨天宣布，賴清德原擬訪問史瓦帝尼，因有關國家拒絕向其包機發放飛行許可而取消。國台辦對此有何評論？

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張晗表示：「我們對有關國家堅持一個中國原則的立場和做法表示讚賞。得道多助，失道寡助。事實再次證明，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是大勢所趨、大義所在、人心所向。」

總統府周二晚間發出最新聲明，表示賴清德原定於 22 日出訪，訪問我國非洲友邦史瓦帝尼，由於專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩。總統另指派特使出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。

總統府秘書長潘孟安在臨時記者會上說，此次包括塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因是北京當局祭出經濟脅迫等強力施壓。

潘孟安說，這種在國際間絕無僅有，以脅迫手段威逼第三國改變主權決定的行徑，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是公然干預他國內政，破壞區域現狀，傷害台灣人民感情。