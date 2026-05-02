鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-02 10:31

經濟部能源署推動深度節能行動計畫展現顯著成效，今年首季節電量更省下 1.8 艘 LNG 運輸船供氣量。節能標竿獎金獎得主漢翔航空 (2634-TW) 透過建置智慧能源管理系統、導入 ESCO 模式汰換老舊設備，並規劃於今年完成空調 AI 預測模型開發，成功節電超過 220 萬度。政府將持續調高大用戶節電目標至 1.5%，並推動以大帶小機制與 ESCO 資源導入，加速產業能源轉型。

經濟部能源署舉辦 115 年節能標竿觀摩研討會，公布深度節能行動計畫的階段性成果。該計畫自 113 年啟動後，截至 115 年 3 月累計節電已達 117 億度，規模等同於大林電廠兩部燃煤機組於 114 年的總發電量。若以今年 1 月至 3 月的數據來看，節電約 7.7 億度，折算後省下 10.8 萬公噸的天然氣發電使用量，成效約等同於 1.8 艘 LNG 運輸船的供氣量，顯見節能措施對能源自主與減碳貢獻卓越。

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本次獲得節能標竿金獎的漢翔航空 (2634-TW) 發動機事業處，成為產業界關注焦點。漢翔分享其節電逾 220 萬度的撇步，主要核心在於自主建置的多功能智慧能源管理系統，並預計於今年進一步完成空調 AI 預測模型，利用大數據提升運轉效率。此外，漢翔積極導入能源技術服務業（ESCO）模式，針對老舊冰水機進行汰換，並整合加工機冷卻系統，利用冰水直接冷卻機台液壓油與切削油，精細化的能源利用成功減少 1,046 公噸的碳排放量。