鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部能源署推動深度節能行動計畫展現顯著成效，今年首季節電量更省下 1.8 艘 LNG 運輸船供氣量。節能標竿獎金獎得主漢翔航空 (2634-TW) 透過建置智慧能源管理系統、導入 ESCO 模式汰換老舊設備，並規劃於今年完成空調 AI 預測模型開發，成功節電超過 220 萬度。政府將持續調高大用戶節電目標至 1.5%，並推動以大帶小機制與 ESCO 資源導入，加速產業能源轉型。
經濟部能源署舉辦 115 年節能標竿觀摩研討會，公布深度節能行動計畫的階段性成果。該計畫自 113 年啟動後，截至 115 年 3 月累計節電已達 117 億度，規模等同於大林電廠兩部燃煤機組於 114 年的總發電量。若以今年 1 月至 3 月的數據來看，節電約 7.7 億度，折算後省下 10.8 萬公噸的天然氣發電使用量，成效約等同於 1.8 艘 LNG 運輸船的供氣量，顯見節能措施對能源自主與減碳貢獻卓越。
本次獲得節能標竿金獎的漢翔航空 (2634-TW) 發動機事業處，成為產業界關注焦點。漢翔分享其節電逾 220 萬度的撇步，主要核心在於自主建置的多功能智慧能源管理系統，並預計於今年進一步完成空調 AI 預測模型，利用大數據提升運轉效率。此外，漢翔積極導入能源技術服務業（ESCO）模式，針對老舊冰水機進行汰換，並整合加工機冷卻系統，利用冰水直接冷卻機台液壓油與切削油，精細化的能源利用成功減少 1,046 公噸的碳排放量。
為了進一步提升國家整體能源使用效率，能源署已明確將能源大用戶的節電目標從現行的 1% 調高至 1.5%。針對不同規模的企業，採取分級推動策略：大用戶推動以大帶小機制，帶領供應鏈共同減碳；中小用戶則由跨單位節能服務團協助，媒合 ESCO 業者並結合專案貸款與信用保證機制，解決企業升級設備的資金痛點。
研討會中亦邀請台北科技大學柯明村副教授分享系統化節能診斷與量測驗證經驗，強調透過 ESCO 資源導入，能有效推進製造業深度節能。現場包含葡萄王 (1707-TW) 中壢龍岡廠、巨大 (9921-TW) 日南廠及統一 (1216-TW) 楊梅廠等企業也分享了空調系統更新、加熱能源轉換及待機模式優化等實務案例。能源署表示，後續將建立能源大用戶五年節能計畫制度，並調升空壓機能源效率基準，提供節能績效保證與動力設備補助，期盼與企業攜手打造永續節能社會。
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