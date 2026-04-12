鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-13 05:00

應中共中央和習近平總書記邀請，國民黨主席鄭麗文率團於 4 月 7 日至 12 日訪問大陸。習近平會見鄭麗文，並發表講話。

據《新華社》周日（12 日）報導，為推動兩岸關係和平發展，經商有關部門，中共中央台辦受權發布如下政策措施：

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一、探索建立國共兩黨常態化溝通機制。中國共產黨、中國國民黨將在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，秉持「兩岸一家親」理念，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，攜手兩岸同胞共創中華民族綿長福祉，續寫中華民族歷史新輝煌。

二、建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。全國青聯與國民黨青年事務發展委員會定期舉辦兩岸青年交流活動。全國青聯等大陸有關單位每年邀請台灣 20 個青年團組來大陸交流參訪。

三、推動福建沿海地區在條件具備情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，增進金馬民眾利益福祉。

四、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持儘快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金門共用廈門新機場。

五、在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利。支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道。

六、完善涉台漁業准入管理，研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位。研究為台灣遠洋自捕漁獲物在大陸銷售提供便利。

七、為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利。

八、研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支持台灣中小微企業依法依規開拓大陸市場。

九、允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網路視聽平台播出。台灣業者可以多種方式參與大陸微短劇創作。推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，促進中華文化保護傳承與創新發展。

十、推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊試點。

陸委會當天針對中共片面宣布「十項促進兩岸交流合作措施」提出以下立場：

一、北京繞過民選政府，將兩岸關係「國共化」、「一中框架化」，假所謂「九二共識」、「反獨」作為兩岸往來政治前提，以「融合統一」為目標，對台刻意「區隔對待」、統戰分化，而「習鄭會」以及所謂「十項促進兩岸交流合作措施」，一如過去各項不堪驗證的所謂「惠台措施」，只是國共雙方政治交易，成本則由全民來負擔。

政府的立場很清楚，為了確保國家及國民利益，凡涉及公權力的兩岸事務，都必須經由雙方政府在對等、尊嚴的前提下協商才具效力，才能真正保障民眾權益福祉。國共兩黨繞過國家公權力建立的任何「常態化溝通機制」或「交流平台」，都不能違反法律規定。

二、歷史經驗證明，北京各項所謂經貿「讓利」，經常以各種莫須有理由片面撤銷、停止，造成我國農漁民、產業莫大損失，其所謂「片面讓利」，只是包裝爲「大禮包」的糖衣毒藥，國人所共同經驗的，則是其將經貿作為「經濟壓迫」，凸顯「養套殺」本質的國家與產業利益傷害。

中共將兩岸交流武器化、工具化、政治目的化，各項政策開放面臨隨時可能中斷的「不確定性」，及只對特定群體對象開放的「選擇性」操作，政府有責任確保台灣經濟及產業不再受到這類無端風險，並防止被其政治統戰滲透介入及選舉操作的工具。

以此次中方公布的農漁產品輸入、食品企業註冊以及恢復部分客運航班與觀光客自由行來台等措施，過去多年時而開放，時而取消，現今又重複同樣的操作，對我國產業、農漁民及國民權益毫無制度性保障，充滿高度風險。

三、所有涉及國家安全與公權力事務，北京不應以各種政治理由迴避與我國政府協商。中共表面上一再宣稱推動恢復兩岸客運直航正常化、要推動金馬「通水、通電、通氣、通橋」，甚至拋出「支持金門共用廈門新機場」等議題。

然而，這類涉及跨國境基礎建設、飛航安全、通關檢疫及人員往來的事務，牽涉到核心的國家安全與政府公權力行使，必須有政府主管機關的評估、參與及雙方政府正式協商，作出妥適安排，舉世皆然。

四、政府支持健康、有序的兩岸交流，而在確保國家及國民利益的核心目標下，任何交流措施都不應附帶政治前提與目的，更不應成為特定政黨政治交易的籌碼；在野黨更應避免配合類似操作，特別是過去多年，中共當局所謂「惠台措施」，最後悉數成為北京施加對台經濟壓迫的籌碼，國人都曾共同體驗，在野黨有責任與政府合作，不應任其再次發生。