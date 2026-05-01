鉅亨網編譯許家華 2026-05-02 04:50

美國總統川普週五 (1 日) 表示，對伊朗最新提出的談判方案「並不滿意」，顯示雙方在結束衝突的外交進程上仍存在重大分歧。此前伊朗透過巴基斯坦遞交新提案，一度引發市場對僵局可能鬆動的期待，但美方強硬回應使前景再度轉趨不明。

川普在離開白宮前往佛州時對媒體表示，伊朗方面確實有意達成協議，但提出的條件「無法接受」，並形容伊朗領導層「分裂為兩到三個派系」。他同時肯定巴基斯坦在斡旋過程中的角色，指出雙方仍透過電話持續接觸，但對最終是否能達成協議抱持保留態度。

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伊朗方面則釋出有限善意。外長阿巴斯 · 阿拉格奇表示，只要美國改變其「過度施壓與挑釁行為」，德黑蘭願意推動外交解決方案。不過他同時強調，伊朗武裝部隊仍隨時準備應對任何威脅，顯示軍事與外交路線同步推進。

這場衝突始於 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動空襲，至今已造成數千人死亡，並引發全球能源市場劇烈震盪。位於中東要衝的荷姆茲海峽持續受阻，使全球約 20% 的石油與天然氣供應受影響，推升國際油價長期維持在每桶 100 美元以上。儘管 4 月 8 日達成停火，但航運與出口限制仍未完全解除。

根據路透社與彭博社報導，美國海軍目前仍封鎖伊朗原油出口，美國財政部亦警告航運業者，若支付通行費給伊朗以通過荷姆茲海峽，將面臨制裁風險，進一步加劇市場緊張情緒。

另一方面，軍事升級風險持續存在。消息人士透露，白宮已就新一輪對伊朗打擊行動進行評估，目的是迫使其回到談判桌。相關消息一度推動油價在週四觸及近四年高點。伊朗則已啟動防空系統，並預期美方可能發動短期高強度攻擊，甚至不排除以色列跟進行動。

回顧衝突初期，伊朗曾對美軍基地與基礎設施發動反擊，並透過其支持的真主黨向以色列發射飛彈，以色列則回擊黎巴嫩境內目標，區域衝突一度擴大。

儘管川普政府主張停火已「終止敵對行動」，並在國會法律時限前完成說明，但實際局勢仍高度不穩定。川普重申，美國不會允許伊朗擁有核武，並指出戰爭結束後汽油價格將大幅下降，這對共和黨在 11 月期中選舉前具有重要政治意義。

伊朗則長期要求美方承認其濃縮鈾權利，強調相關核計畫僅用於和平用途，但西方國家普遍質疑其具備軍事目的。對於未來選項，川普坦言，美方正在評估是進一步軍事打擊，還是透過談判解決，但他也表示「從人道角度出發，傾向避免全面攻擊」。

國際社會亦加大呼籲降溫。中國常駐聯合國代表傅聰指出，維持停火並盡快恢復荷姆茲海峽通航已成當務之急，並暗示此議題可能成為川普本月訪中時的重要討論焦點。