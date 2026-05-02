鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-02 10:57

微型線性滑軌大廠直得 (1597-TW) 受惠半導體產業復甦及機器人關鍵零組件布局有成，近期獲市場資金追捧，4/30 股價強勢跳空，以漲停價 143.5 元開出後一價鎖死至終場，創下近 8 年新高，本周累計漲幅已高達 32.26%。

〈熱門股〉機器人+半導體題材加持 直得周漲逾3成創近8年新高。(鉅亨網資料照)

直得早期以微型線性滑軌起家，主要供貨給半導體及電子產業，隨著半導體客戶自去年下半年起訂單顯著回溫，帶動直得在手訂單能見度從原本的 1.5 至 2 個月，拉長至 2 至 3 個月。

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面對美伊戰爭引發的國際油價波動及鋼鐵等原物料成本上升，直得也宣布自 4 月起正式調漲產品售價，以反映成本壓力並維持毛利表現。

除了傳統線性傳動產品，直得近年積極跨足高毛利的機器人領域，公司利用 DD 直驅馬達、編碼器及驅動器等技術，研發應用於機器人關節的關鍵零組件，並延伸至機械手臂、人形機器人關節模組及 AI 軟體平台 CPC Studio。

直得股價 4 月起一路飆漲，遭證交所列為警示股，日前公布自結財務數據，3 月營收 1.2 億元，月增 13.38%、年增 38.54%；3 月稅後純益 1800 萬元、年增 149.62%；3 月每股稅後純益 (EPS) 0.21 元。