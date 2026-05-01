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〈熱門股〉南電躋身千金股 單周飆漲15%再創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北

隨著 PCB 與 IC 載板產業迎來超級循環，相關族群本周再度上攻，南電 (8046-TW) 在買盤積極進駐下，周五股價直攻漲停板，衝上 1,005 元，創下歷史新高價，並躋身 IC 載板首檔千金股，周漲幅達 14.99%。

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〈熱門股〉南電躋身千金股 單周飆漲15%再創新高。(鉅亨網資料照)

外資看好，ABF 載板產業近兩個月進入賣方市場，正式啟動「超級循環」，且因應未來 AI 晶片與雲端服務供應商 (CSP) 未來數年龐大需求，紛紛簽訂長約鎖量，且條件比疫情期間更優化，將顯著推升 ABF 載板業者營運，包括欣興 (3037-TW)、南電等。


南電本周沿五日線上攻，周五再度攻上漲停板，達 1,005 元，創下歷史新高價，周漲幅達 14.99%，三大法人中，僅投信站買方，加碼 3,358 張，已連續第七周敲進，外資則轉賣、小幅調節 5,467 張，自營商也減碼 213 張。

南電日 K 線圖

 


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