鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
印度外交部長蘇傑生 (S. Jaishankar) 周日 (24 日) 會晤美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 後表示，印度視美國為「重要且可靠」的能源夥伴。
盧比歐目前正對印度進行為期 4 天的訪問，他在新德里的聯合記者會上強調，美印關係是全球「最重要的關係之一」，且兩國在能源領域具有「戰略一致性」，致力於確保現代經濟所需的能源資源能穩定生產與交付。
這項合作的背景源於中東局勢的急劇惡化。受美國、以色列與伊朗衝突影響，伊朗於 2 月底有效關閉了荷姆茲海峽，嚴重擾亂全球能源流動。在此之前，作為全球最大能源進口國之一的印度，約 90% 的液化石油氣 (LPG) 進口依賴此關鍵航道。
蘇傑生指出，印度正處於「去風險化」(de-risking) 時代，確保大型、可靠且負擔得起的能源來源至關重要。預測數據顯示，印度 5 月從美國進口的 LPG 和液化天然氣 (LNG) 量預計將創下歷史新高。
儘管雙方在俄羅斯原油制裁問題上長期存在摩擦，但目前的合作顯示出回暖跡象。美國此前曾因印度採購廉價俄油而對其加徵關稅，但近期為了抵消中東供應中斷的影響，華盛頓已允許印度進行此類進口以平抑全球油價。
盧比歐在訪問期間駁斥了關於兩國關係在川普第二任期內失去動能的說法，並邀請印度總理莫迪訪問白宮，這被視為華盛頓改善雙邊關係的重要信號。此外，雙方也正致力於敲定一項旨在降低關稅的過渡性貿易協定細節，進一步鞏固這段戰略合作關係。
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