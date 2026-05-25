鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-25 15:50

印度外交部長蘇傑生 (S. Jaishankar) 周日 (24 日) 會晤美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 後表示，印度視美國為「重要且可靠」的能源夥伴。

盧比歐目前正對印度進行為期 4 天的訪問，他在新德里的聯合記者會上強調，美印關係是全球「最重要的關係之一」，且兩國在能源領域具有「戰略一致性」，致力於確保現代經濟所需的能源資源能穩定生產與交付。

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這項合作的背景源於中東局勢的急劇惡化。受美國、以色列與伊朗衝突影響，伊朗於 2 月底有效關閉了荷姆茲海峽，嚴重擾亂全球能源流動。在此之前，作為全球最大能源進口國之一的印度，約 90% 的液化石油氣 (LPG) 進口依賴此關鍵航道。

蘇傑生指出，印度正處於「去風險化」(de-risking) 時代，確保大型、可靠且負擔得起的能源來源至關重要。預測數據顯示，印度 5 月從美國進口的 LPG 和液化天然氣 (LNG) 量預計將創下歷史新高。

儘管雙方在俄羅斯原油制裁問題上長期存在摩擦，但目前的合作顯示出回暖跡象。美國此前曾因印度採購廉價俄油而對其加徵關稅，但近期為了抵消中東供應中斷的影響，華盛頓已允許印度進行此類進口以平抑全球油價。