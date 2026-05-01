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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對LKQ公司(LKQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.04元下修至2.95元，其中最高估值3.05元，最低估值2.9元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.05(3.15)
|3.65
|3.54
|3.82
|最低值
|2.9(2.9)
|3.18
|3.47
|3.82
|平均值
|2.97(3.02)
|3.32
|3.51
|3.82
|中位數
|2.95(3.04)
|3.27
|3.51
|3.82
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|140.30億
|145.14億
|144.96億
|148.39億
|最低值
|136.82億
|136.90億
|144.96億
|148.39億
|平均值
|138.66億
|141.84億
|144.96億
|148.39億
|中位數
|138.54億
|142.53億
|144.96億
|148.39億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.66
|4.13
|3.49
|2.62
|2.35
|營業收入
|130.89億
|127.94億
|138.66億
|143.55億
|136.51億
詳細資訊請看美股內頁：
LKQ公司(LKQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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