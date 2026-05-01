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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至7.45元，預估目標價為76.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.63元下修至7.45元，其中最高估值10.31元，最低估值2.2元，預估目標價為76.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值10.31(10.31)8.037.69
最低值2.2(2.2)3.44.15
平均值7.14(7.21)5.825.93
中位數7.45(7.63)5.955.39

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值447.51億392.68億333.65億
最低值289.13億292.66億286.44億
平均值335.87億323.04億312.94億
中位數335.00億318.06億317.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS16.7511.816.464.15-2.34
營業收入461.53億503.79億409.19億403.23億301.53億

詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLYB

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