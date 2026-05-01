鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至7.45元，預估目標價為76.50元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.63元下修至7.45元，其中最高估值10.31元，最低估值2.2元，預估目標價為76.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.31(10.31)
|8.03
|7.69
|最低值
|2.2(2.2)
|3.4
|4.15
|平均值
|7.14(7.21)
|5.82
|5.93
|中位數
|7.45(7.63)
|5.95
|5.39
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|447.51億
|392.68億
|333.65億
|最低值
|289.13億
|292.66億
|286.44億
|平均值
|335.87億
|323.04億
|312.94億
|中位數
|335.00億
|318.06億
|317.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|16.75
|11.81
|6.46
|4.15
|-2.34
|營業收入
|461.53億
|503.79億
|409.19億
|403.23億
|301.53億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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