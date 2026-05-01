鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blue Owl Capital Inc - Class AOWL-US的目標價調升至11元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Blue Owl Capital Inc - Class A(OWL-US)提出目標價估值：中位數由10.5元上修至11元，調升幅度4.76%。其中最高估值21元，最低估值9元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Blue Owl Capital Inc - Class A評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Blue Owl Capital Inc - Class A今(1日)收盤價為9.75元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲1.42%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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