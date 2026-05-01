鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯必克科技(SPXC-US)EPS預估上修至8元，預估目標價為262.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對斯必克科技(SPXC-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.87元上修至8元，其中最高估值8.1元，最低估值7.11元，預估目標價為262.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.1(8)
|9.46
|9.84
|最低值
|7.11(7.11)
|8.11
|9.55
|平均值
|7.93(7.82)
|8.92
|9.66
|中位數
|8(7.87)
|8.96
|9.63
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.27億
|29.55億
|30.56億
|最低值
|25.40億
|27.39億
|29.46億
|平均值
|25.95億
|28.02億
|29.94億
|中位數
|25.99億
|27.93億
|30.05億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.15
|--
|1.93
|4.26
|5.03
|營業收入
|12.20億
|14.61億
|17.41億
|19.84億
|22.65億
詳細資訊請看美股內頁：
斯必克科技(SPXC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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