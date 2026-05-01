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鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯必克科技(SPXC-US)EPS預估上修至8元，預估目標價為262.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對斯必克科技(SPXC-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.87元上修至8元，其中最高估值8.1元，最低估值7.11元，預估目標價為262.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.1(8)9.469.84
最低值7.11(7.11)8.119.55
平均值7.93(7.82)8.929.66
中位數8(7.87)8.969.63

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值26.27億29.55億30.56億
最低值25.40億27.39億29.46億
平均值25.95億28.02億29.94億
中位數25.99億27.93億30.05億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS9.15--1.934.265.03
營業收入12.20億14.61億17.41億19.84億22.65億

詳細資訊請看美股內頁：
斯必克科技(SPXC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSPXC

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