鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘋果(AAPL-US)EPS預估上修至8.68元，預估目標價為310.00元
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根據FactSet最新調查，共49位分析師，對蘋果(AAPL-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.5元上修至8.68元，其中最高估值9.11元，最低估值7.96元，預估目標價為310.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.11(9.11)
|11
|12.1
|12.44
|最低值
|7.96(7.96)
|8.43
|9.37
|10.45
|平均值
|8.63(8.52)
|9.48
|10.42
|11.44
|中位數
|8.68(8.5)
|9.4
|10.28
|11.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4,851.95億
|5,537.14億
|6,179.10億
|6,642.92億
|最低值
|4,487.37億
|4,812.02億
|5,069.36億
|5,361.92億
|平均值
|4,704.61億
|5,061.39億
|5,362.46億
|5,901.35億
|中位數
|4,718.00億
|5,026.16億
|5,274.17億
|5,899.86億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.61
|6.11
|6.13
|6.08
|7.46
|營業收入
|3,658.17億
|3,943.28億
|3,832.85億
|3,910.35億
|4,161.61億
詳細資訊請看美股內頁：
蘋果(AAPL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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