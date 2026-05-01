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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘋果(AAPL-US)EPS預估上修至8.68元，預估目標價為310.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共49位分析師，對蘋果(AAPL-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.5元上修至8.68元，其中最高估值9.11元，最低估值7.96元，預估目標價為310.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.11(9.11)1112.112.44
最低值7.96(7.96)8.439.3710.45
平均值8.63(8.52)9.4810.4211.44
中位數8.68(8.5)9.410.2811.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4,851.95億5,537.14億6,179.10億6,642.92億
最低值4,487.37億4,812.02億5,069.36億5,361.92億
平均值4,704.61億5,061.39億5,362.46億5,901.35億
中位數4,718.00億5,026.16億5,274.17億5,899.86億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.616.116.136.087.46
營業收入3,658.17億3,943.28億3,832.85億3,910.35億4,161.61億

詳細資訊請看美股內頁：
蘋果(AAPL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAAPL

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