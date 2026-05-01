鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-01 11:19

5 月報稅季正式報到，許多勞工在精打細算的同時，往往忽略了最直接的「隱藏版」節稅妙招：勞工退休金自願提繳。勞動部提醒，勞工若有自願提繳退休金，在申報綜合所得稅時，該筆提繳金額將不計入年度薪資薪資總額課稅。這項制度不僅能為退休生活多存一筆積蓄，更能在報稅時直接降低課稅稅基，甚至幫助納稅人調降課稅級距，達到省下數千元甚至數萬元稅金的實質效益。

勞動部說明，現行規定允許勞工、受委任工作者、雇主及自營作業者，可在每月工資或執行業務所得的 6% 範圍內自願提繳退休金。這筆錢最大的優點在於「遞延課稅」，也就是在提繳當年度，這筆金額完全免稅。

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除了節稅，自提金額還會進入個人的勞退專戶，由勞動基金運用局進行全球化投資。勞工每年都能參與投資收益分配，且請領退休金時享有「兩年期定期存款利率」的最低保證收益。這等於是政府幫你一邊存錢、一邊投資，還能一邊省稅，是假日理財規畫中極具 CP 值的策略。

為了讓民眾更有感，勞動部以 114 年度的稅制規定舉例說明節稅威力。以單身的林小姐為例，月薪 8 萬元，若每月自提 6%（約 4,812 元），一年自提金額達 5 萬 7,744 元。由於這筆錢從薪資總額中扣除，林小姐的課稅級距竟能從 12% 直接降到 5%，一來一回之間，相較於沒有自提的人，足足省下約 5,967 元。

如果是高薪的雙薪家庭，省稅效果更驚人。假設已婚的陳大姐月薪 15 萬、張大哥月薪 12 萬，兩人都選擇自提 6%。採薪資所得分開計稅、合併申報後，兩人的年所得分別扣除自提金額，陳大姐適用 20% 級距、張大哥適用 12% 級距。經過試算，這對夫妻全年度可節省的稅金高達 3 萬 2,046 元，足以支付一家人的假日旅遊經費。

勞動部特別強調，若受僱勞工有自提意願，可直接向雇主提出申請，由雇主代為繳納至勞保局。值得注意的是，根據 115 年 8 月 1 日生效的法規新制，雇主不得拒絕勞工自提申請。若雇主拒絕辦理，勞工可直接向勞保局申報開始自提，並由雇主統一收取後繳納。若雇主逾期未繳，將面臨加徵滯納金的處分。