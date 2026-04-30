鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-30 21:55

台股近期站上 4 萬點歷史新高，市場熱度攀升帶動投資人融資需求，市場傳出部分證券商因「不限用途款項借貸」額度用罄，紛紛公告暫停受理新案或續約，引發台股是否過熱的疑慮。對此，金管會證期局官員今 (30) 日澄清，目前並無任何一家券商觸及法規上限，市場平均融通倍數僅約 1.6 倍，業者暫停業務應是基於「自身風險控管」考量。

針對市場傳聞，證期局副局長黃厚銘說明，金管會對於券商融資業務有整體性的規範，並非單指「不限用途款項借貸」。根據現行法規，券商辦理「信用交易融資」、「證券業務借貸款項」及「不限用途借貸」三項業務的總金額，加總後不得超過該券商淨值的 400%(即 4 倍)。

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黃厚銘指出，截至 4 月 28 日統計，國內辦理融通業務的 34 家券商中，這三項業務加總的融通總金額占淨值倍數，全體市場平均值僅為 159%，距離 400% 的法定上限仍有極大空間。他強調，「目前沒有任何一家券商達到上限的情形」。

媒體質疑為何有券商公告暫停新申辦、或合約期滿後「不接受借新還舊」，黃厚銘解釋，券商在經營業務時會進行通盤的風險評估，不見得是法規上限問題。當業者預期業務量可能接近內部風控標準，或基於自身財務結構配置，會自主調整授信政策，「這是業者的經營策略，並非受限於法令限制而被迫停止。」

儘管目前尚未觸頂，但券商公會已經未雨綢繆，向證交所提出放寬「融通總金額占淨值倍數 (4 倍)」及「券商負債占淨值比 (6 倍)」兩項規定的建議。

對此，黃厚銘表示，證交所作為市場風控第一線，目前正在針對市場風險胃納量、交割結算基金充足性等因素進行通盤研議，金管會將等待證交所提出具體配套方案後，再廣納各方意見，評估是否放寬。