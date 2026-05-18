鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-18 10:43

2026 年報稅季 6 月 1 日即將截止申報，投資人結算去年獲利的同時，也積極尋求更具效益的稅務安排，華南永昌證券今 (18) 日提醒，投資人可善用「複委託」布局美股高股息 ETF 和美債資產，不僅能透過配息組合打造「月月領」的穩健現金流，更能發揮海外所得免稅額度和免徵二代健保費的優勢，實現資產增值最大化。

報稅季倒數 華南永昌證揭投資節稅攻略。(鉅亨網資料照)

華南永昌證券指出，投資人可組合不同配息月份的標的，例如，將 1、4、7、10 月和 2、5、8、11 月配息的標的相互搭配，以「月配息」型 ETF 作為基底 (如長天期美債 ETF)，在帳戶內形成不間斷的現金活水 ，這類資產除了提供穩定的月度收入，在配置中也扮演防禦角色，能有效平衡股市波動帶來的心理壓力。

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圖表：華南永昌證提供。

華南永昌證說明，針對報稅核心的稅務優化，複委託帳戶展現三大優勢，首先是善用全年 750 萬元的「海外所得」免稅額度─由於美股股息和資本利得皆屬海外所得，全戶全年總額未達新台幣 100 萬元完全免申報；即使超過，只要基本所得額未達 750 萬元，也不需繳納基本稅額。

其次，複委託投資完全免徵「二代健保補充保費」─不同於台股 ETF 單筆配息逾 2 萬元需繳納 2.11% 二代健保補充保費，無論單次領取多少美元股息，只要基本所得額未達 750 萬元皆不需支付此費用，實質提升收益率。

第三，美債 ETF 具利息稅務返還優勢─美股通常預扣 30% 稅款，但針對「合格利息所得 (QII)」，美國政府提供免稅規定。透過複委託投資如 TLT、IEF 等標的，國內券商多提供自動退稅機制，預扣稅款將於隔年初自動退還 (依各券商與基金組成而定)，變相增加投資現金流。

展望未來，華南永昌證提醒，2026 年台美類租稅協定法案正積極推進中，一旦拍板，現行 30% 的預扣稅率有望降至 15% 或 10%，美股標的實拿金額將迎來大幅成長空間，若投資人擔心海外所得逼近課稅門檻，建議善用「定期定額」和「分批賣出」功能，將獲利實現年度合理分散，減輕年度報稅壓力。