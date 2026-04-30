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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估下修至43.69元，預估目標價為255.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由46.52元下修至43.69元，其中最高估值146.4元，最低估值4.35元，預估目標價為255.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值146.4(146.4)42.66235.73391.6
最低值4.35(4.35)-0.21.91391.6
平均值52.9(58.31)12.9872.89391.6
中位數43.69(46.52)6.1826.97391.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值5.15億5.69億6.35億
最低值4.58億4.49億5.34億
平均值4.93億5.08億5.69億
中位數4.94億5.03億5.53億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-5.34-12.982.64-6.06-15.23
營業收入5.11億4.99億4.96億4.63億4.77億

詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMSTR

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